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08/04/2022

潮聽男團歌曲變身姜糖 伍詠薇恨與姜濤演母子

#伍詠薇 #姜濤 #金宵大廈2
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　　【晴報專訊】伍詠薇（伍姑娘）早前為林柏希主持的網上節目《月傾會》任嘉賓，近日在無綫新劇《金宵大廈2》大曬演技的伍姑娘，透露有留意ViuTV男團MIRROR及ERROR，更想跟姜濤演母子。問到若跟姜濤演繹姊弟戀？伍姑娘即想像劇情：「姜濤鍾意咗我，但原來我係佢同學個媽媽。」果然夠爆。

 

伍姑娘大膽分享與老公練海棠的性生活，戲言八年才「行埋」一次。（網上截圖）


　　曾主持ViuTV節目《埋嚟睇埋嚟玩》的伍姑娘，在《月傾會》中透露有留意該台的當紅偶像MIRROR及ERROR︰「193（郭嘉駿）最近首歌幾好聽，仲有姜濤《蒙著嘴說愛你》，覺得佢好勤力，幾like佢，如果做我個仔，我會教得佢更加好。」林柏希追問二人若有機會合作，想演母子還是共譜姊弟戀？伍姑娘想了想說︰「梗係母子啦！（姊弟戀唔得？）如果係演戲，姜濤鍾意咗我，但原來我係佢同學個媽媽，咁就得。」另外，問到拍戲多年來遇到的麻煩對手，伍姑娘透露曾有亞視男拍檔分別玩失蹤及醉酒開工，「兩個字！男人！兩個！（一個）失蹤唔到，另一個飲醉！」她又指該醉酒男星手持汽水罐到場，但內裏竟裝了酒︰「我同佢（醉酒男星）有好多戲，聞到一身酒氣。」問到兩位男星名字，她只肯答︰「《芳華絕代》囉。」

 

姜濤本月尾生日，不少姜糖已積極準備應援活動。（資料圖片）


演神經質母親曬功力

 

伍姑娘在《金宵大廈2》面目猙獰，獲讚為羅蘭接班人。


　　另外，伍姑娘在《金宵大廈2》第二個單元《雙魚》中飾演單親媽媽芬姐，鏡頭前母愛無限賣慘博同情，鏡頭後卻經常對毀容女兒大發雷霆，完美演繹雙面人性格。伍姑娘為角色刻意減肥十多磅，更充份演繹「一秒變臉」的變態感覺，其中一幕抹牆後自言自語的戲份，她在40秒內竟做出接近20款瘋狂表情，觀眾大讚她夠陰森兇狠，熱捧她力爭最佳女配角。

 

轉載自: 晴報

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