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11/04/2022

38歲生日宣布懷第三胎 鍾嘉欣︰今年準備迎接「小老虎」

#鍾嘉欣 #懷孕
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　　【晴報專訊】鍾嘉欣15年閃嫁脊醫老公Jeremy後，分別誕下現時五歲的大女Kelly和三歲多的細仔Jared，一家人定居加拿大溫哥華；昨日嘉欣38歲生日，她上載手持超聲波的照片，宣布懷有第三胎；已見肚的嘉欣更搞笑指自己非常肚餓，相信孕期中的她相當有胃口。

 

嘉欣腹部微隆，一對仔女將面珠貼實媽咪肚皮，跟BB「say hi 」。（IG圖片）

嘉欣和老公Jeremy快將組成五口之家。（資料圖片）


　　鍾嘉欣昨早在社交網分享三張相片，相中的嘉欣在生日蛋糕前影相，一對仔女穿上格仔姊弟裝，興奮地挨住媽咪肚皮；大女Kelly更拿着一束紅玫瑰，相信是送給媽咪的生日禮物。低頭望着仔女的嘉欣戴鴨舌帽遮住雙眼，露出幸福笑容，皆因她手持胎兒超聲波相，開心宣布懷第三胎，一家快將組成五口之家，想必非常熱鬧。嘉欣以英文留言︰「很開心向大家宣布，我們今年準備迎接『小老虎』，感謝大家對我的生日祝福，現在的我很忙碌，同時覺得很圓滿，而且我真的很肚餓。」

TVB否認王祖藍辭任創意官

 

嘉欣今年一月跟囝囝返回溫哥華，相信她當時已有身孕。（資料圖片）


　　相中的嘉欣已經見肚，雖然她沒有交代胎兒性別和預產期，看相中她的孕肚大小，估計她今年初在港出席《萬千星輝頒獎典禮2021》時已經有孕。當時她帶同細仔回港逗留一個月，全程由她獨力照顧囝囝，可謂體力大挑戰。網民得知嘉欣再度榮升媽咪都戥她開心，而圈中好友陳自瑤、黃智雯、胡杏兒及陳敏之等，亦向嘉欣送上祝福。

　　另外，嘉欣在台慶頒獎禮上失落視后寶座，事後有傳她因而拒拍《星空下的仁醫2》，不過如今看來，相信嘉欣是為準備迎接BB而分身不暇。而且，有傳王祖藍因不滿好友嘉欣失獎，跟無綫高層炒大鑊，祖藍更辭去「首席創意官」一職；不過無綫昨日發聲明，澄清相關揣測並非事實，強調祖藍正為公司在內地執行多個節目製作。

 

轉載自: 晴報

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