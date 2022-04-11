193@ERROR咖啡店開幕 排頭位「老婆」6︰30到場

【晴報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）於紅磡開設的咖啡店昨日正式開幕，大批「老婆（193粉絲）」一早在店外等候。排頭位的Yuki在老公陪同下，清晨六點半由離島趕來，她更在老公面前自稱「33老婆」。Yuki說︰「33老公呼籲大家坐十分鐘就走，唔好阻其他食客幫襯…我打算買衫同袋，但唔會買咖啡豆，直接嚟幫襯咪仲方便。」而日前小肥、陳安立及林希靈等均到場支持，未開業已人氣十足。

193（右）日前扮矮，向小肥遞上咖啡店吉祥物。（IG圖片）

排頭位的Suki揚言每月會光顧一次。



此外，MIRROR副隊長江熚生（AK）與王智德（Alton）的合唱歌《Rebound》推出逾一個月，MV製作團隊前晚在YouTube分享最新一集拍攝花絮。兩子在MV中一嘗駕駛名車的滋味，愛車的AK即表現興奮︰「講咩都唔緊要，真係好開心！」而Alton比AK略為冷靜，但亦表示︰「諗都無諗過（揸跑車）！」今次MV以派對為主題，兩子邀請大量圈中好友助陣，其中C AllStar的陳健安（On仔）更扮臨終的老人家，AK和Alton在旁「哭喪」，認真搞笑。

AK（左）與Alton力邀好友「開派對」。（影片截圖）