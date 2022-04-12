由大學講師跳入娛樂圈 Ben Sir自認犯賤

【晴報專訊】無綫全新綜藝節目《360秒人生課堂》將於本周四晚首播，由林盛斌（Bob）擔任主持，邀請嘉賓演講360秒，娓娓道來各自的人生故事。首集請到歐陽偉豪（Ben Sir）任嘉賓，分享當初跳入娛樂圈的經歷，期間Ben Sir竟自嘲「超級犯賤」。

Ben Sir分享踏出舒適圈時的不安與困惑。



《360秒人生課堂》冀為觀眾帶來正能量，節目構思正正源於主持林盛斌，Bob透露去年中曾志偉致電邀約他回公司開會，當時他有感社會氣氛差，便提出想製作一個充滿正能量及具激勵作用的節目。Bob表示︰「我想做一個演講類嘅節目，因為我睇過世界各地好多類似嘅演說節目，每次睇完都覺得自己充滿力量。就算演講嗰位係素人，佢哋嘅人生經歷對我嚟講都係一個人生課堂，佢哋就係我嘅人生導師！」志偉聞言隨即拍板，Bob亦立即邀約嘉賓，絕大部分更一口答應。

（左起）李炫華老師、湯兆昇博士、Ben Sir及陳榮峻任首集嘉賓，力撑Bob。



首集由歐陽偉豪打頭陣，向來予人感覺幽默的Ben Sir，其360秒演辭不失搞笑本色。Ben Sir本是大學高級講師，及後跳出舒適圈，跳入娛樂圈，他自言是超級犯賤︰「有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤囉！但我又上去喎，犯賤囉！」Ben Sir又透露剛開始走出舒適圈時欠缺自信，一度瘋狂推job；但後來發現幕前工作邀約不斷，才領悟到自己有潛力，遂與老婆「約法三章」，正式進軍幕前。



Bob輸遊戲被迫食電視

Bob自食其果，最終要當眾「食電視」。



另外，Bob除了主持節目有一手，參與遊戲節目亦十分厲害。他於前晚一集《THE SHOW MUST GO ON》中，率領「大玩特玩」隊對戰由麥美恩帶領的「娛樂大家」隊，笑料百出。其中大玩特玩隊在大電視環節表現出色，答中18條問題，Bob誇下海口說︰「如果佢哋（娛樂大家隊）答啱廿條，我哋成部電視食咗佢！」隊友聞言即時割席。而主持錢嘉樂為了讓Bob「食電視」，不斷相助娛樂大家隊，最終他們如願答中20條問題，Bob被迫「食電視」，場面搞笑。