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12/04/2022

曾瞞舊愛李施嬅約石詠莉宵夜 鄧健泓︰呢啲咪賤格囉

#鄧健泓 #石詠莉 #李施嬅
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　　【晴報專訊】鄧健泓（Patrick）日前接受好友陳敏之的網上節目《Chi Chat》訪問，樣子平凡的他，先後與蓋世寶、原子鏸、龔嘉欣及李施嬅等拍拖，在17年才情定石詠莉。Patrick在節目中大談12年結識太太石詠莉的經過，原來他跟石詠莉早在07年已經結緣，但當時Patrick正與李施嬅相戀。Patrick自爆背着李施嬅情挑石詠莉，說：「我第一次見佢（石詠莉）係喺《勁歌金曲》，我做完《勁歌》後…呢啲咪賤格囉！我喺微博傳信息flirt（調情）佢。」

 

陳敏之大讚鄧健泓願為太太付出所有，是一名暖男。（影片截圖）

石詠莉與鄧健泓婚後十分恩愛。（資料圖片）


　　不過，Patrick強調當時無追求石詠莉，「因為我嗰陣有女朋友，我只係flirt佢。我知佢住西貢，嗰度有間麥當勞，我約佢食宵夜，佢話『好呀』。但始終有個問題唔係好好，我有女朋友…結果講完就算，因為我驚！堅驚！所以當佢係朋友，07年後無再溝通。」直至Patrick 12年回復單身，偶而聽到石詠莉翻唱《我代你哭》，才鼓起勇氣再聯絡女方，結果修成正果。昔日戀情多籮籮，Patrick說：「我樣衰衰、寸寸貢，但可能我比其他人細心。你哋講我『食』好多女，但我永遠都唔會用『食女』呢個詞，因為好唔尊重女性。」他指要吸引異性，首要做好自己、有禮貌、有風度，自然令人對自己有好感。

 

李施嬅與鄧健泓04年拍劇集《老婆大人》時撻着，可惜分手收場。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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