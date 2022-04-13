《肥美人》參賽者爭住跳唱搶Fo 「鏡粉」為見Jeremy增肥10公斤參賽

【晴報專訊】ViuTV選美真人騷《肥美人》前晚首播，12號邢洋陽（洋腸）賽前憑網上投票直入16強，成為大熱門。前晚洋腸在IG自爆原來是鏡粉（MIRROR粉絲），為了與偶像MIRROR成員李駿傑（Jeremy）見面，不惜增肥十公斤參賽：「我唔係想證明肥都可以靚，純粹係因為我係鏡仔盲粉。」

「阿梅」上身的何超儀，明顯發福不少。（網上截圖）



《肥美人》前晚首播，由何超儀、阮小儀及楊詩敏（蝦頭）任初賽主評審，加上14位來自不同界別的專業評審，包括早前鬧出盆菜風波的KOL雪姨（容可兒），他們在29位參賽者挑選出16強名單晉身複賽。超儀前晚所見明顯發福不少，其粧容更被網民指似足經典電影《少林足球》的阿梅（趙薇飾）。至於參賽者全屬BMI超過25的重量級人馬，首集有九名參賽者登場，現年26歲、任職文員的洋腸最受注目，身高167厘米、體重159磅的她，外貌被指跟官方相片的靚樣有出入，亦有網民指她根本不算胖。雖然洋腸跳唱親自改詞的歌曲《選擇困難》表現一般，但她早在網上投票選舉中，獲網民送上最多心心勝出，直入16強。

洋腸在節目中首現真身，似乎跟官方相片中的靚樣（圓圖）有距離。（網上截圖）



才藝一般自誇P圖最強

洋腸昨日上載189周前的超瘦自拍照，證明自己本來並非肥人。（IG截圖）

洋腸曾大曬遊船河泳裝照，展露事業綫索到爆。（IG圖片）



前晚洋腸在IG自爆原本並非肥人，參賽全為「自肥」追星：「一開始參加其實唔係想展示才藝，亦都唔係想證明肥都可以靚，我無咁偉大。」自認「鏡仔盲粉」的她說︰「想見一眼最愛嘅Jeremy，為咗合資格我增咗十公斤，可以話係『豁，豁出去』。」她坦言勝出網上投票選舉殺入16強，是一個美麗的意外︰「拍呢個節目係我人生中最肥嘅時刻，所以都預咗被人話P圖，我應承大家亦都應承自己，節目完咗一定會減番去自己最舒服嘅體形。」她更hashtag自嘲「真正才藝是P圖」。及後，她坦言參賽至今只見過呂爵安（Edan）及王智德（Alton），仍未能親眼見證偶像Jeremy的風采。



朱朱陳葦璇鬥可愛

陳葦璇（左）與朱朱跳唱自己舊作，但朱朱的表現更為可愛。（網上截圖）



至於其他參賽者中，1號丁珮筠（丁丁）自信地大跳勁舞，結果獲得21分高分，大有機會晉身16強；6號翁芷園（Cherry）勇氣可嘉，高唱Twins的《千金》時，大曬胃腩跳肚皮舞，同樣獲21分。另外，21歲的4號朱煒淇（朱朱）自稱「可愛擔當」，表演As One跳唱名曲《Candy Ball》時大騷甜美笑容賣萌；主持之一的前As One成員陳葦璇即場與朱朱跳唱battle，令觀眾十分驚喜，可惜朱朱最終只得10分。