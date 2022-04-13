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13/04/2022

父親離世婚事押後 陳煒忍痛開工表現專業

#陳煒
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　　【晴報專訊】陳煒（煒哥）上周公布90歲爸爸因病離世的噩耗，原於本月與未婚夫陳國強結婚的煒哥，表示婚事會押後。昨日煒哥到尖沙咀拍攝新劇，是她公布消息後首度公開露面，雖然她一早表明不會談及紅白二事，但見她精神不俗，表現非常專業。

 

煒哥指自己心情OK。

徐榮與煒哥演對手戲，兩人都表現專業，沒有太多NG。


　　陳煒昨日到尖沙咀拍攝劇集《回歸》，她受訪前已透過助手表示，不會提及喪禮和婚事，只會集中討論工作。雖然煒哥仍帶着沉痛的心情開工，但表現依然專業，拍攝期間未有太多NG，受訪時的精神狀態亦似乎不俗。

　　煒哥指新劇將趕在七月播出，以配合香港回歸25年，她說︰「全劇得15集，五月尾應該可以完成拍攝嘅。」煒哥劇中與郭晉安飾演夫妻，但25年前因意見分歧而分開，年輕版會分別由陳曉華及何廣沛飾演。煒哥續稱自己於96年參加選美出身，97年起踏入社會，可謂與香港一起成長。問她完成劇集拍攝後，會否好好休息、調節心情？煒哥透露︰「遲啲仲要拍電影，不過中間都會有休息時間嘅。」

戴祖儀加戲摑周嘉洛

 

Joey與嘉洛十足歡喜冤家，非常搞笑。


　　另外，同場的戴祖儀（Joey）及周嘉洛在劇中大鬥法，也有不少「動作場面」。Joey解釋︰「嘉洛係被摑專家，但其實本身劇本無，喺大家嘅支持下我加落去。不過我都係掂下佢啫，唔痛嘅；佢傷人嗰啲就好痛，有次佢要捉我隻手，我就被佢整損咗喇。」嘉洛回應道︰「呢套劇嘅演員好脆弱。」

　　兩人由戲內鬥到戲外，私下不時互窒，十足歡喜冤家。Joey笑說︰「唔同佢（嘉洛）開工都唔知佢咁大隻，所以被佢撞到殺傷力都好大。」煒哥近日丁父憂，劇中飾演其兒子的嘉洛指她專注工作，表現非常專業。

 

轉載自: 晴報

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