偶像派諧星勢做全能藝人 呂爵安：希望大家睇到我可塑性好高

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）向來樂觀，即使在疫情影響下，新歌派台、電影《闔家辣》放映及拍劇統統延期，但他沒有沮喪，相反隨遇而安。入行三年多的Edan百足咁多爪，他認為自己的專長未必勝過他人，反而嘗試不同發展範疇，擴闊事業藍圖，才有望在演藝圈取得成功。



呂爵安在愚人節推出個人跳唱歌《Elevator》，以乘搭升降機比喻人生，雖然總能到達目的地，但中途發生的事無法預料，只能以平常心面對。Edan嘗試新曲風，獲「爵屎（Edan粉絲）」大表認同，MV上架近兩星期，點擊率已逾268萬。他說：「上年推出四首solo都係類近抒情曲風嘅情歌，自問跳唱水平未到好叻，今年係（單飛）第二年，無乜拎獎壓力，可以嘗試唔同曲風，絕對係個好開始。」

Edan自言已非樂壇新人，銳意嘗試跳唱新曲風。



抗疫留家黐實胞妹

「妹控」Edan自爆被胞妹小如豬嫌太黐身。（IG圖片）



《Elevator》MV找來好友阮小儀、羅家英、隊友盧瀚霆及柳應廷等客串，當中「正印」小儀力撑，令粉絲份外高興。Edan說︰「小儀似我家姐，一個關心、支持、錫你嘅家姐，有難題佢會樂意幫我解答，我好開心識到佢，多咗個朋友，亦多咗個前輩。」因第五波新冠疫情來襲，新歌由二月延至本月才推出，連帶主演的賀歲電影《闔家辣》放映，以及新劇《季前賽》的拍攝都要延期。不過Edan卻因此留家抗疫兼休息，亦能陪伴家人，算是因禍得福。「我個妹小如豬真係嫌我煩！我每日一起身就黐住佢、攬住佢，佢成日問我幾時出去囉！其實入行後一直好忙，疫情之下反而多咗好多時間陪屋企人，我好珍惜呢段時間，日日食阿媽煮嘅飯、有湯飲、有生果，好似大少咁，好享受呢段時光。」

Edan特別感激「正印」阮小儀粉墨登場演走佬新娘。



平常心面對變化



雖然工作受阻，但Edan認為歌曲推遲，反而有更多時間籌備；不過電影《闔家辣》未能如期上映，他確實有點可惜。「雖然賀年檔期係合適時機，但係都無辦法，依家雖然遲咗出，但大家咁耐無睇戲，可能個個仆住去睇呢？《闔家辣》都係講疫情，可能大家更有共鳴呢？凡事兩面睇，我唔會好沮喪，好似《Elevator》咁，當你好趕急要等，可能等到時又太多人入唔到，或者入到又層層停，呢啲全部都預計唔到，同人生一樣！疫情之下，抱住好急嘅心態都無用，你點急都唔會令首歌出到街，只會令心情更差，不如用平常心面對啦！」



跟MIRROR其他隊友相比，Edan既有偶像歌手的魅力，亦有諧星的幽默感，成為「多面向」的全能藝人，反差魅力吸引大批粉絲。Edan說︰「由出道無耐，我已經覺得如果繼續喺呢行發展，就一定要成為全能藝人！每一方面都一邊做，一邊建立自己特色，我同其他人唔同之處，就係每一樣都希望駕馭到。我條路一定唔可以做死一樣嘢，除非嗰樣嘢好叻，但我又唔係，所以樣樣都做，希望大家睇到Edan呢個人可塑性好高，暫時嚟講，我覺得方向好正確。」多方面發展固然比較忙碌，但他不怕辛苦，更笑言享受其中。