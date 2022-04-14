預告太太雯雯再添男丁 張致恒︰希望三兄弟和睦相處

【晴報專訊】現年37歲的張致恒（Steven）早前被愛妻歐燕雯（雯雯）單方面宣布離婚，但數日後極速復合，他更戲劇性地公布雯雯第三度懷孕，即將誕下虎B。前日他上載為大仔張天寶慶祝三歲生日的照片，暗示太太第三胎也是男丁。榮升多仔公的他寫道︰「三兄弟健健康康咁樣我就心滿意足！」

張天寶抱實細佬撲向父親，Steven即展現冧爆笑容。（IG截圖）

張天寶抱實細佬撲向父親，Steven即展現冧爆笑容。（IG截圖）



Steven於19年被爆出背着模特兒女友梁皓恩（April）與粉絲雯雯相戀，但戀情曝光之時，雯雯已秘密為Steven誕下B仔，二人更抱住出生不久的天寶註冊結婚。前日，Steven在IG發布大仔慶生照片，相中的天寶與二仔天牧於家中坐在嬰兒坐椅上，如同大爺一樣望實生日蛋糕。Steven寫道︰「寶寶三歲生日啦，話咁快就三歲啦，希望三兄弟可以和睦相處，健健康康咁樣我就心滿意足！我愛你啊張天寶。兩兄弟討論點樣去整爛咗蛋糕！」字裏行間暗示張家第三胎亦是男仔。

雯雯將家中客廳布置成派對房間般為大仔慶生，果然是好媽媽。（IG圖片）



至於太太雯雯亦有po相為兒子慶生，她留言道︰「寶哥三歲生日，最緊要你開心就乜都得。」昨日雯雯更分享老公與兒子玩到樂極忘形的短片，片中天寶抱起天牧走了幾步，Steven在旁笑到見牙唔見眼，非常享受親子樂，而雯雯則負責拍片，所以未有入鏡。



兄弟樂極忘形玩到癲

Steven將成為三孩之父，相信要努力搵奶粉錢。（資料圖片）



其實，曾自認性上癮的Steven婚後依然負面新聞多多，除了被指欠債外，今年初雯雯更忽然單方面宣布離婚。幸好Steven成功氹回雯雯，同時宣布老婆懷孕，他在IG公開承諾：「一家五口好好咁樣愛下去。」另外，雯雯上月初曾連環「放負」，表示遭業主迫遷，但依照一家人的新相所見，他們仍居於同一單位，未知居住問題是否已解決。