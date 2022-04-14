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14/04/2022

上海疫情嚴峻 黎明劉德華拍片打氣

#黎明 #劉德華
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　　【晴報專訊】上海疫情持續，新增確診個案屢創新高，情況令人擔心。近日多位藝人拍片為當地人民打氣，甚少公開露面的黎明亦以流利普通話籲市民加油，網民見黎天王出現大感驚喜，紛紛留言感激他的用心。

 

甚少露面的黎明為上海市民帶來驚喜。 （微博截圖）


　　東方衛視番茄台日前找來多位藝人為上海打氣，並於微博上載短片，當中包括黎明、劉德華、楊千嬅、林子祥、那英及迪麗熱巴等。其中黎明在短片中以流利普通話說︰「上海的疫情牽動着我們的心，抗疫一綫的報道更讓我們感同身受…在這裏我們一起為上海加油，眾志成城，同心守『滬』。」網民見黎明現身均表現興奮，留言道︰「黎明出現，上海必勝」、「疫情一定會很快消散，因為黎明來了。」

 

華仔期望疫情盡快減退。 （微博截圖）


　　華仔同樣為上海加油，他在短片中表示︰「也許現在我們需要戴口罩，沒有辦法去看清楚大家，但是我相信在不久將來，我們會看到彼此更燦爛的笑容。」

楊千嬅重現昔日狀態

 

千嬅去年起舉家暫居上海。 （微博截圖）


　　而最近在內地人氣急升的千嬅，網民則聚焦在她的身形上。雖然片中只見千嬅的上半身，但似乎比她一月拍攝春晚節目時的圓潤身形更為瘦削。此外，譚詠麟也拍片道︰「我想為每一位宅家抗疫的市民點讚，你們的耐心理解都可敬可愛。」

 

轉載自: 晴報

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