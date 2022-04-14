主演《金宵2》單元參照「N號房事件」 丁子朗衰多口 招惹靈體被鬼上身

【晴報專訊】丁子朗在無綫熱播劇《金宵大廈2》的單元故事「吃播」中，飾演一名終日沉迷上網的外賣仔「阿甘」；故事更參考韓國轟動一時的「N號房事件」，但內容不含鬼怪或驚嚇成分。不過，丁子朗自爆在現實生活中，曾因「衰多口」而招惹靈體，當晚瞓到半夜時更被鬼上身，他重提這次靈異事件時仍猶有餘悸。

熱愛運動的丁子朗身材健碩，經常在社交網大曬腹肌。（IG圖片）

今年一月，丁子朗在台慶頒獎禮上獲「飛躍進步男藝員」獎，好拍檔麥美恩及森美上前祝賀。（IG圖片）



提到在《金宵2》的演出，丁子朗形容角色「阿甘」是一名沒教養、沒學識、沒目標的宅男。「吃播」的故事參考韓國「N號房事件」，「N號房事件」在2018至2020年發生，當時犯人在通訊軟件Telegram開設多個秘密聊天室，發布受害女性的資料、裸照及被性侵影片等，更讓付費會員收看性侵犯直播。丁子朗說：「『N號房事件』本身都幾恐怖，而『吃播』故事係基於事件嘅輿論去寫，雖然單元完全無鬼怪或者驚嚇嘢，但我愈拍愈驚，因為感覺好真，總係覺得可能網上流傳啲陰謀論係真。」

丁子朗在劇中與伍樂怡飾演情侶，兩人不時打情罵俏。



劇中，伍樂怡飾演丁子朗的女朋友，而阮兒則飾演他的網友，丁子朗說：「今次故事係講一個吃播主持，佢直播食嘢嘅時候，網民覺得個主持發放緊求救信息，但眼看未為真，於是大家喺網上搵真相想救佢。」



廢墟拍靈探戲考膽量

丁子朗與白彪及阮兒在廢墟靈探，場面陰森恐怖。



別看丁子朗身形大大隻，但原來他也有膽小一面。他坦言拍攝一場靈探戲時，要有工作人員陪伴才不會害怕，「拍呢場戲絕對係考膽識，因為當晚我哋去咗一個廢墟拍攝，而攝影機又要360度咁拍，所以我附近唔可以有其他人。我由第一層行去第二層再兜幾個圈，本身都無乜嘢，只係拍戲啫，後來真係驚，因為現場有好多刑具同兇器，加埋啲微弱燈光，真係好恐怖。」



丁子朗之所以如此害怕，全因他曾遇靈異事件。他回想一次去台灣旅行時，在酒店被鬼上身，「我哋兩男一女去旅行，朋友話番畀我知，我瞓到半夜，突然起身騎住佢，叉住佢條頸；我朋友嚇到癲咗，成晚唔敢瞓。」雖然險些搞出人命，但他直言對半夜發生的事全無記憶，「朋友話可能因為我一入房，就話間房有好多聖經、擺設之類，所以就被搞。」



上輯反應好深感壓力



《金宵2》播出以來口碑不俗，每個單元均有亮眼角色，引來不少網民討論。丁子朗的角色是金宵大廈的住客，穿插在不同單元之中，但他直言拍攝時壓力頗大，「無壓力就假嘅，因為上一輯反應好好，大家好高期望，我好驚自己做得唔夠好。當時拍攝嘅感覺就好似拍咗一部電影咁，因為單元入面陳山聰同李施嬅嘅參與度唔高，反而由我同幾位演員去帶動劇情，所以拍得好開心。」