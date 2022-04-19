復活節前誕細仔Rian 梁靖琪望子成龍

【晴報專訊】今年2月腹大便便宣傳劇集《家族榮耀》的梁靖琪（Toby），原來已於本月11日秘密產子。老公施雋賢（Jonathan）前晚先在IG公布好消息，透露Toby已誕下不足六磅重的細仔，並改名施睿安（Rian）。仍在坐月的Toby昨午也上載B仔的賣萌相，並稱︰「我希望Rian快高長大，能夠人如其名，擁有偉大的力量，成為人民的領袖。」

小Rian躺在媽媽懷中熟睡，Toby一臉幸福。（IG圖片）

小Rian笑容燦爛，其大眼睛似足母親。（IG圖片）

小Rian笑容燦爛，其大眼睛似足母親。（IG圖片）



39歲的Toby與細八年的老公Jonathan於19年結婚，同年尾Toby誕下兒子施睿文（Roman）；去年10月Toby宣布第二度懷孕，一個月後公布今胎同樣陀仔，預產期為今年四月。昨午Toby在IG分享多張B仔的可愛相及母子合照，原來她於上周一已誕下「細佬」施睿安（Rian），成功三年抱兩。她留言︰「我們的部落擴大了，向大家介紹我的兒子Rian Sze（施睿安），我們（一家四口）在慶祝復活節長周末。」她形容這星期十分瘋狂，又對老公「示愛」︰「現在我有三個男孩要照顧，包括你（老公），你是一個好爸爸，我們非常感謝你為我們所做的一切！」

Toby上載大手拖小手的溫馨相，一家四口樂也融融。（IG圖片）



獲老公大讚「世界級媽媽」

Toby透露帶Rian回家見哥哥Roman的一刻，令她畢生難忘。（資料圖片）



Toby直言已感受到照顧兩個孩子比一個孩子的差別，但心情卻是無比開心︰「在他（Rian）出生的那一刻，特別是當我們帶他回家見Roman的那一刻，將他抱在懷裏是無比的喜悅，永遠不會忘記。」Toby亦對Rian寄望甚殷，希望他人如其名，擁有偉大力量，更揚言希望他能成為人民的領袖。



至於老公Jonathan前晚率先公布太太產子的好消息，發布多張小Rian的靚相，並寫道︰「施睿安出生於22年4月11日，體重僅比六磅少一盎司。不要被他的輕量級所欺騙，因為Rian的意思是人民的領袖，所以我祈禱有一天你能夠人如其名，擁有你名字所代表的力量和命運。」他更感激愛妻Toby︰「我兒子們的母親是世界級的媽媽。」