首現身ViuTV唔怕無綫詐型 林峯有意追多個湊「好」字

【晴報專訊】林峯今年二月推出廣東新歌《幼稚未完》，昨日他首度踏足ViuTV，錄影音樂節目《Chill Club》，他直言不擔心無綫「呷醋」。鑑於疫情關係，林峯目前主力留港工作，他慶幸能陪伴囡囡成長，又表明希望追多個，湊成「好」字。

林峯首次到訪ViuTV，感覺新鮮。

《幼稚未完》由好拍檔鄧智偉作曲兼監製。（資料圖片）



林峯於今年情人節推出新歌《幼稚未完》，不但成功登上ViuTV「Chill Club推介榜」，更勇奪本周「新城勁爆本地榜」的冠軍歌，成績理想。林峯昨日首次踏足ViuTV，錄影《Chill Club》宣傳新歌，他表示︰「幾開心呢隻歌上咗幾個音樂榜，加上依家疫情打亂晒影視上嘅工作安排，惟有做多啲音樂方面嘅工作先。」他自言從來沒有放低音樂事業，去年加盟華納後更是未停過。對於首次現身ViuTV，林峯坦言感覺新鮮，強調與無綫已沒有任何合約，不擔心舊東家「呷醋」，「今次我係以華納歌手嘅身份亮相音樂節目，況且我聽日（今日）都錄影《勁歌金曲》。」問及主演劇集《黑金風暴》將於有線電視播放，會否亮相所有電視台完成「大滿貫」？林峯僅稱會交由經理人度期。



有望現身所有電視台

林峯最近不時帶囡囡行山，一家三口親親大自然。（資料圖片）



另外，談到一歲半囡囡，林峯即慈父上身，甜笑道︰「佢都多嘢講，講埋啲BB話我又聽唔明，好彩疫情下我可以留喺佢身邊，唔會錯過佢嘅成長。（囡囡讀書有何安排？）嚿年我已經填咗好多表格，幫佢報學前班同幼稚園，不過因為疫情，學校閂晒門，惟有留喺屋企教學。」問他會否為女兒添個伴？林峯笑謂一切順其自然︰「都想追多個陪佢，追到仔湊成『好』字固然好，但如果多個妹妹都OK。」