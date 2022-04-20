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20/04/2022

自爆有穩定女友 粉碎同性戀傳聞 唐文龍恨做老竇

#唐文龍 #陳敏之
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　　【晴報專訊】現年52歲的型男唐文龍，日前為老友陳敏之最新一集YouTube節目《Chi Chat》任嘉賓。以往與多位女星傳緋聞的文龍，一直予人花弗印象，近年更被傳與好友劉永健爆出HeHe戀。文龍在節目中大方承認現時有拍拖，又坦言恨做爸爸︰「女友係圈外人士，好穩定，我哋都有諗生BB。」

 

陳敏之坦言身邊不少女性好友均對唐文龍「嗒糖」。（網上截圖）

唐文龍在內地網絡大電影《冥海禁地》瘋狂騷肌，大曬男人味。（微博圖片）


　　唐文龍憑無綫劇集《十月初五的月光》金勝一角廣為人識，他陽剛味濃，加上一身結實肌肉，迷倒不少女粉絲。雖然文龍多年前曾跟陳少霞相戀，18年亦先後與女星楊柳青、黃文意傳緋聞；但文龍過往因經常被拍到與同性好友劉永健結伴逛街，加上二人曾合作投資日本餐廳，令外界一直揣測他們共譜斷背情。不過，這對好友19年在ViuTV節目《友枱VIP》中，已矢口否認同性戀聞。日前文龍作客陳敏之的YouTube節目，二人暢談合作拍《溏心風暴3》情慾戲的點滴，文龍更首度公開感情狀況，可謂畀足面老友。

 

唐文龍直認過往與圈中人相戀，但無法遷就時間見面，難以維繫感情。（網上截圖）

陳敏之在17年播映的《溏心風暴3》中，與唐文龍有不少情慾鏡頭。（網上截圖）


被封「溝女王」嘆無奈

 

唐文龍與劉永健（右）情同手足，他曾塞錢給老友解燃眉之急。（資料圖片）


　　敏之問到文龍的擇偶條件，他竟首度在鏡頭前自爆正蜜運中︰「我依家有女朋友嘅！」敏之聞言超興奮，更高呼︰「你喺我channel第一次公開？好嘢，唐文龍有女朋友喇！」敏之叫他澄清與劉永健的同性緋聞，文龍感慨道︰「依家自由戀愛社會，我無乜所謂。（怕傳聞影響你追女仔？）咁又無，不過由出道到依家，都被人話係溝女王，但大家無捉到我痛腳。我係天蠍座，唔會將感情公開或者掛喺口邊。（你與女友感情穩定？）佢係圈外人士，好穩定。（遲啲想生小朋友？）都有諗，再唔諗我驚生唔出。」敏之隨即向文龍派定心丸，表示若未來太太年輕便無問題，她又向老友大笠高帽︰「睇你骨骼精奇，應該仲好壯健。」

自稱乖仔絕不偷食

　　文龍強調，若有戀愛對象便不會「偷食」，暗示自己是用情專一的好男人。他說︰「一旦有咗一個（女友），我都幾乖嘅，要隱瞞自己出面有另一段感情，會好攰同好高難度，自己無呢個本事。（父母催婚？）爸爸兩年前已經仙遊，佢之前都釋懷咗，媽咪就好通情達理，佢想我有個伴，但唔一定要結婚。」昨日本報曾聯絡文龍，問及與女友的感情及從事的行業，他至截稿前未有回應。

 

轉載自: 晴報

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