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20/04/2022

《金宵2》扮私影妹零違和感 趙頌茹演淒慘單親媽媽獲激讚

#趙頌茹 #金宵大廈2
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　　【晴報專訊】趙頌茹（阿Yu）在無綫熱播劇《金宵大廈2》單元《仿客》中，飾演單親媽媽羅伊麗，與兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命；為賺取生活費，阿Yu不但要做私影妹，又以性感打扮為議員拉票，前晚一集更慘遭包租公侵犯，認真可憐。阿Yu的演技獲劇迷認可，更獲監製激讚︰「無搵錯人。」

 

已是兩女之母的阿Yu，依然保養得宜，扮私影妹具說服力。

阿Yu在劇中被包租公侵犯，傷心又害怕。


　　前晚《金宵大廈2》劇情講述阿Yu認識了區議員何懿星（陳國峰飾），經其鼓勵後重拾自信，正當阿Yu對前景充滿憧憬，卻慘遭包租公侵犯；此時神秘力量Mimi接近她的兒子，由於Mimi神出鬼沒，而且無所不知，令網民愈睇愈心寒。阿Yu的演技亮眼，造型更掀起網民熱烈討論，皆因阿Yu已年屆39歲兼育有兩名女兒，但劇中穿起cosplay及性感服裝卻零違和感，淡粧上陣的她更是保養得宜，臉上完全看不出歲月痕迹。

 

阿Yu以性感透視裝為區議員拉票。


　　監製葉鎮輝（阿細）對阿Yu表現讚口不絕︰「佢好有心做，我最初唔識佢，但佢真係好專業，拍落都覺得無搵錯人。可能佢有小朋友嘅關係，所以同倬樂好夾，又演到媽咪嘅感覺，其他未結婚、未有小朋友嘅演員係畀唔到呢啲感覺。」阿細補充指，是他要求阿Yu素顏上陣︰「我唔想佢濃粧，因為咁先似媽咪，加上佢做私影時要化濃粧，要素顏先見到個分別。」

陳山聰戴假髮上陣

　　另外，陳山聰早前接受無綫娛樂新聞台專訪，透露劇中不少配飾及服裝都是私伙。監製阿細即笑指，當初與服裝指導研究了很久，才得出山聰的造型，「佢拍完《超能使者》後剷短晒個頭，我同形象指導當時諗到頭都大埋先諗到呢個造型，佢真係剷得太短，所以要用假髮，係用真髮做嘅假髮，市面上都買到。」

 

轉載自: 晴報

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