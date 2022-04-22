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22/04/2022

為某組合客串MV挑戰跳舞 陶大宇︰效果好開心有趣

#陶大宇
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　　【晴報專訊】陶大宇昨日以「正能量大使」身份到觀塘某商場出席活動，他在席上高唱飲歌《倒轉地球》，引來大批市民圍觀。大宇透露早前跟一隊組合拍MV，自己更在MV中挑戰跳舞；他開心表示自己能夠掌握舞步，但就拒絕透露是哪一隊組合，保持神秘感。

 

大宇現身商場時，即引來大批市民圍觀。


　　陶大宇昨日首次在本港的活動上高唱《唱這歌》和《倒轉地球》，他更自創舞步「劈」走疫情，又帶領全場「噓」走衰氣，掀起高潮。不過，大宇坦言戴住口罩唱歌很辛苦︰「原來戴口罩唱歌係唞唔到氣，我會用力啲去唱，想大家開心，希望大家見諒。」

 

大宇自創「劈」舞步，揚言要劈走疫情和衰氣。


帶媽咪外出消費振興經濟

　　大宇稱在疫情下經常做運動打發時間，又會在家中下廚，保持正面心態，「今日（昨日）咁啱放寬社交距離，又係英女王壽辰，雙重意義。呢幾個月好少見到咁多人，今日（昨日）大家都好雀躍，呢個情況真係好耐無見。」社交距離放寬，大宇透露會帶媽媽外出食飯︰「我哋都出去消費捧下場，之前賺嗰啲都已經使晒，希望政府又可以派多啲，哈哈！」

　　大宇因疫情而留港，他坦言部分工作被打亂︰「本身要飛嚟飛去，但受疫情影響…不過唔緊要，逐步逐步嚟，都已經唔係我個人嘅事，若果大環境配合唔到都無辦法。」他又透露今年初客串了一隊組合的新歌MV︰「我要跳舞配合個效果，依家都應該做晒後期，好快面世。（開拓跳舞路綫？）唔係，佢哋搵咗麥秋成設計啲我容易掌握嘅舞，邊隊組合就未講得，但出到嚟有好多特效，效果好開心同好有趣。」由於內地有多個工作要「找數」，大宇預計今年中會飛回內地，並笑言︰「內地仲有三、五場登台騷要找數，香港呢邊嘅網劇《女法醫JD》就快出街，我都會配合佢哋宣傳，同埋會喺屋企拍啲片，搞啲花臣嘢。」

 

轉載自: 晴報

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