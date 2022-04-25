望《360秒人生課堂》啟發觀眾人生 林盛斌高EQ應對負評 成子女榜樣

【晴報專訊】林盛斌（Bob）平日嬉皮笑臉，其扮鬼扮馬的形象深入民心，不過他在新節目《360秒人生課堂》中，卻一本正經跟觀眾分享不同人士背後的小故事。Bob期待嘉賓利用短短六分鐘的分享，以生命影響生命；正如他平日以高EQ看待負評時，仔女早已在他身上學會豁達自處。

Bob將在最後一集做演說家，以六分鐘時間分享自身故事。



《360秒人生課堂》播出後，不少觀眾表示大受感動，更對Bob另眼相看。這種演講式的節目，在外國及內地早已盛行，Bob在心中亦籌算多時，遇上曾志偉回巢TVB出任高層後，終於成功說服公司製作屬於香港人的演講節目。他信心滿滿說︰「我希望做一個正能量節目，為大家打氣加油，當然仍會參與輕鬆遊戲節目。若想有一個標誌性、最能代表林盛斌的節目，我認為演講節目最適合。」Bob親自邀請節目嘉賓，部分是他認識良久的朋友，「每一位都可以成為人生導師，他們各有故事，值得讓他們用360秒時間分享。若這班嘉賓分享的金句或故事，令觀眾生命有所改變，就達到節目的最終意義。」



被罵「收皮」幽默回應



以生命影響生命，對Bob而言，自身面對網上負評或批判的高EQ，原來早已影響下一代。Bob坦言，過往在新聞報道或社交平台帖文，不時有人寫下「收皮」、「垃圾」、「食屎」等攻擊留言，有時候他的幽默回應會獲讚EQ高。「高EQ不是與生俱來，是從多年來身邊朋友的教導中，以及自己的經歷慢慢儲起。有次太太跟我說，當住在一樓時，人家批評你或罵你，你自然會不開心；當你住上十樓時，人家指罵你時，開始聽不清楚，甚至以為人家對你揮手；當你住到100樓時，你已經聽不到他們的聲音，完全看不到他們的存在，反而看到的是很美的風景。最重要清楚自己在做甚麼，如果他（網民）的說話令我不開心一整天，那就浪費很多時間！」

Bob坦言不介意被網民取笑，但絕不容許家人受攻擊。（IG圖片）



Bob自言其「底綫」是家人，無論人家如何嘲笑、責罵或者攻擊他，他也能欣然接受；但若攻擊他的妻兒，他有責任保護家人，因此會嚴肅回應網民、惡意批評者，希望對方保持應有的尊重。「假如網民見到我的報道或社交平台帖文，留言踐踏、嘲笑、攻擊或抹黑我，而這樣會令他開心舒服，或者感覺良好的話，那我的存在都有價值！」



為表演添上新意義

Bob早前在綜藝節目中，與一眾藝員出錢派飯給露宿者。（IG圖片）



Bob與太太黃乙頤育有三女一子，大女和二女擁有個人社交平台，兩個女兒面對網絡攻擊都抱着正面態度，令Bob意料不及，「突然有人留言給女兒，罵她爸爸是垃圾、大便，她大方說爸爸是她的英雄。女兒這麼小就面對這些事，到長大後更懂得處理情緒。很慶幸我這份『爸爸』的工作，令她們年紀小小就練成高EQ，真的非常感恩！」說到人生，Bob希望在家庭、工作及靈性上取得平衡，他自詡在家庭方面分數頗高，而有感年紀漸長，他認為在靈性上應該多求進步，所以除了在社交平台多寫正能量文章、於個人YouTube頻道「Bobtivation」分享日常外，在早前播出的節目《The Show Must Go On》中，他亦大膽建議自掏腰包去派飯盒給露宿者，令平常的搞笑表演增添新意義。「今次《360秒人生課堂》除了帶來娛樂、歡樂，同時希望利用自己能力，令大家對人生或社會加添信心和希望，這是一件很美好的事。」