齊獲金像獎雙提名 王丹妮廖子妤：行紅地氈已當贏

【晴報專訊】第40屆香港電影金像獎將於7月17日假九展舉行，電影《梅艷芳》分別獲12項提名，女主角王丹妮入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」；而廖子妤分別憑《梅艷芳》及《智齒》提名「最佳女配角」。兩位新生代演員大表興奮，笑言無論得獎與否已十分榮幸，也算是對已故天后梅艷芳有所交代。

王丹妮（左）及廖子妤透露稍後將再合作拍戲。廖子妤（右）在《智齒》中扮演癮君子，事前到深水埗觀察吸毒者的面貌。

二人在戲中飾演梅愛芳、梅艷芳姊妹，形神俱似。

《梅艷芳》讓首次拍戲的王丹妮一炮而紅。



王丹妮（Louise）和廖子妤（Fish）在《梅艷芳》中飾演姊妹，訪問當日二人甫見面已互相祝賀，Louise坦言沒想過獲兩項提名，對於新演員而言是很大的鼓勵；她更看過每部入圍的電影，以行動支持每一位演員。提到她以新人姿態角逐影后，即獲睇好成奪獎熱門，Louise說：「多謝大家，但我唔覺得係壓力，反而係一種動力。（看好誰得獎？）Fish！好想佢攞獎，其實每位演員都為咗感染觀眾而努力，總之邊個攞獎都開心。」



Louise及Fish異口同聲表示，能夠踏上金像獎頒獎禮的紅地氈已經很開心。提到若有機會在台上分享得獎感受，Louise說：「多謝嘅名單真係講都講唔完。」Fish笑說：「要rap先講得晒！」Louise又謙稱無論得獎與否，《梅艷芳》已為她帶來很大收穫。



Fish開心令家人驕傲

廖子妤在《智齒》中扮演癮君子，事前到深水埗觀察吸毒者的面貌。



至於Fish，由家鄉馬來西亞來港發展多年，她開心說：「今次有兩個提名，自己打自己，都好感恩，『廖子妤』呢個名可以同咁多優秀嘅演員並列，我嚟香港滿十年，呢個成績表總算可以同鄉親父老同梅姐（梅艷芳）交代。」不過，她笑言同樣喜歡《梅艷芳》及《智齒》，不願呼籲大家投票給哪一部，「我兩部都畀心機演，感覺好似問細路揀爸爸定媽媽咁，如果我揀咗一部，又好似對唔住另一部咁，都係交畀專業團體選擇，相信我嘅心機大家都見到。」她認為即使失落女配角獎，自己都因《梅艷芳》而為人認識，也是得着，「大馬朋友知我有份拍，我都好光榮，做人唔可以太貪心，會分薄自己嘅運氣，得到呢個成績已經光宗耀祖。」