家屬低調處理喪事 曾江女兒：記住亡父好戲一面

【晴報專訊】資深藝人曾江前日倒斃於尖沙咀檢疫酒店的房間內，享年87歲。曾江女兒曾慕雪昨晨到葵涌公眾殮房認領遺體，她指亡父有高血壓等老人病，並透露家屬欲低調辦喪禮︰「希望父親畀到大家好嘅記憶、故事，記住爸爸年輕、靚仔、好好戲一面，我哋會加油。」

曾慕雪透露亡父曾江一向貪玩又為食，懂得享受人生。



昨晨曾慕雪偕夫及兩名親友到場為曾江處理後事，並在丈夫陪同下受訪。曾慕雪透露已見亡父遺容，其他不便多言︰「我同屋企人仲接受緊件事，不過多謝大家關心爸爸，希望大家記住爸爸年輕、靚仔、好好戲嘅一面。（父親生前身體有何不適？）都幾十歲，正常老人家嘅身體狀況。（有心臟毛病？）少少啦，有血壓高，都係正常老人病。大家都知佢係一個貪玩、鍾意食、鍾意享受人生嘅人，希望大家記住呢一面。」提到檢疫酒店在事件上的安排，她不欲多談︰「唔再討論呢啲，發生咗都無咩可以處理。好多嘢唔係檢疫酒店可以做到，或者大家想像到會發生咩事，好多嘢需要大家應變。」

曾江本月中曾在馬來西亞旅行，身穿潮tee的他與後輩言談甚歡。（抖音截圖）



成龍讚前輩為行業榜樣

成龍上載與曾江合作的《警察故事3》劇照，以悼念前輩。（資料圖片）



至於亡父的喪禮安排，曾慕雪透露家屬傾向低調處理︰「爸爸生前都好坦然又唔怕，覺得幾十歲玩得就玩、食得就食，當然都好突然。」另外，過往與曾江合作拍電影的成龍，前晚在社交平台發文悼念︰「在我的職業生涯中，有很多佩服的人，曾江前輩就是其中一位。他的形象、演技與敬業精神，讓他成為行業中的常青樹，也成為我們這些後輩學習的榜樣。聽到消息很震驚，也很難過，願您安息。我們懷念您。」而余安安對曾江猝死非常愕然︰「上次碰面係兩年前，以前同佢拍劇合作過，印象中佢好外國人性格，好照顧我哋。」另外，曾江的外甥女王馨平，昨日與兩位妹妹為本月初逝世的父親王羽在台北舉行追思會，送別這位「獨臂刀王」。

王馨平（左）面對父親王羽及舅父曾江相繼離世，大受打擊。（抖音截圖）