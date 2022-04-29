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29/04/2022

與胡鴻鈞外形合襯 連詩雅旗袍Look散發女神氣質

#胡鴻鈞 #連詩雅 #金宵大廈2
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　　【晴報專訊】無綫劇《金宵大廈2》今晚大結局，除了陳山聰及李施嬅的主綫備受關注，日前播出的單元九《嫁衣》，胡鴻鈞（Hubert）及連詩雅（Shiga）的演出同樣成為焦點。身材高瘦的Shiga，在劇中的旗袍look獲網民大讚有女神感覺，又讚她和Hubert外形合襯，極具CP感。

 

Shiga穿上旗袍非常美艷。

Hubert的陰森演技甚具發揮。


　　《嫁衣》講述裁縫旗袍師小程（胡鴻鈞飾）不擇手段將夢中情人科雲（連詩雅飾）追到手，對店中「禁忌的旗袍」有所迷戀的科雲，一次試穿旗袍時遭勒頸險喪命；及後旗袍人偶「顯靈」揭示小程真面目，更化身成「旗袍科雲」向小程索命。另一邊廂，科雲遭竹支插傷入院，小程為了拯救危殆的科雲，決定犧牲自己，化身成男裝禮服，長伴旗袍人偶，結局淒美。

　　Shiga難得穿上旗袍，獲網民大讚fit爆，女神氣質盡現。劇迷同時讚她與Hubert外形合襯，是既新鮮又有潛力的CP組合︰「好有化學作用，罕有地合拍」、「靚仔靚女又識做戲，應該開番套劇畀佢哋」、「胡鴻鈞咁多拍檔最襯連詩雅，兩個一齊個畫面好和諧」等。

監製刻意重複部分畫面

 

劇迷關注陳山聰與李施嬅的結局發展。


　　另外，大結局專注在主綫的四角戀發展，面對強大邪惡的幕後惡勢力，Ella（李施嬅飾）無奈送命，讓Joey（陳山聰飾）傷心欲絕；Lydia（李施嬅分飾）亦同樣失去最愛的Maurice（陳山聰分飾），令《金宵》迷大為難過。不過有網民認為某些畫面及情節過於重複，監製葉鎮輝（阿細）表示︰「有啲畫面的確係刻意重複，但其實係想強調番Joey同Ella嘅共感係好強烈。希望大家睇埋結局篇，會明白之前埋下嘅心思位，會覺得呢個愛情故事好感人。」

 

轉載自: 晴報

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