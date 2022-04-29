預告暑假攜子北上尋夫 周家蔚笑洪天明隔空爆喊

【晴報專訊】赴內地吸金的洪天明離港半年，與太太周家蔚相隔異地。家蔚前晚錄影節目，透露兩公婆感情未受影響，並考慮暑假攜同大仔洪大仁及細仔洪竟琋北上見爸爸，她更踢爆天明非常痴心︰「佢試過飲醉酒，喊晒咁話『老婆，我好掛住你。』」

家蔚笑言老公得知她為《日日媽媽聲》任嘉賓，叮囑她不要「亂講嘢」



周家蔚、陳凱琳及余安安等前晚錄影新一輯《日日媽媽聲》，現場所見家蔚依然fit爆，她表示全因疫情下吃得清淡︰「老公唔喺香港，我就會食少咗，疫情下又無乜胃口，食細咗個胃。」提及上月21日是與洪天明結婚十周年的紀念日，但家蔚直言老公身在內地無法慶祝︰「佢已經北上咗半年，應該會打破上次八個月嘅紀錄…佢有叫我上網買嘢當禮物，但疫情下買嚟做咩？都出唔到街、用唔到！（買樓？）呢啲等佢嚟，同埋佢啲錢暫時都拎唔到返香港。」

陳凱琳近日為明珠台的英語清談節目任監製及主持。



老公留杭州未捱餓

天明與兩個囝囝久未見面，但家蔚直言兒子都已經習慣。（資料圖片）



家蔚指囝囝稍後放暑假，考慮一家三口北上探天明，她笑謂︰「到時犧牲我哋三個上去隔離。」她透露天明身在杭州，暫未受上海疫情影響︰「佢附近都有小區封咗，不過夠嘢食，唔怕餓親。（兩地相思影響夫妻感情？）我哋日日都有視像通話，所以無影響，大家多咗溝通，佢試過飲醉酒，喊晒咁話『老婆，我好掛住你。』我都有試過喊，係因為發夢去旅行，佢竟然拋低兩個仔攬住我瞓，醒番都覺得開心。」



另外，余安安的長女李文琪去年一索得男，榮升外婆的安安姐透露現時生活都是圍繞外孫，又大讚外孫肥嘟嘟，十分可愛。問會否希望外孫多個伴？安安姐稱︰「阿女同女婿唞一唞先，不過點都會幫孫仔搵多個伴，好似當年我生兩個女咁。」