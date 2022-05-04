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04/05/2022

北上奮鬥多年靜待收成期 李日朗自覺幸運︰至少無失業

#李日朗
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　　【晴報專訊】李日朗（Don）入行22年，歌手身份出道的他，08年毅然隻身「北漂」，十多年來走勻三分二個中國，風塵僕僕。近年主力拍劇集及電影的Don，卻未有得到幸運之神眷顧，未能在內地「一劇爆紅」，甚有阿Q精神的他說：「我只是比上不足，比下還OK。」

 

Don跟年輕13載的黃靜藍（Nam）拍拖四年，感情穩定。（FB圖片）


　　李日朗10年曾拍攝青春內地劇《張小五的春天》，憑飾演第二男主角「大衞」，令他在內地人氣急升，可惜他的工作經驗不足，白白錯過為自己「蹭熱度」的機會；劇集播完，人氣亦隨之滑落。「那部劇是我有史以來成績最好的一部，電視台不斷重播，很多三、四線城市或農村的人也認識我；但因為當年剛剛北上，不懂做宣傳，錯過了宣傳期。早前播放的網劇《黑金風暴》，算是我成績第二最好的一部，我飾演一個殺害自己老婆的富二代。吳岱融演我爸爸，岱融哥很好人，第一天開工便主動跟我打招呼，他知道我對角色有很多個人意見，便叫導演讓我盡情發揮，令我受寵若驚。」

住鐵皮屋燒煤取暖

 


　　Don慶幸多年前決定到內地發展，「這些年的經歷，擴闊了自己的眼界。我曾住在內地一個藝術區，當時的生活環境，若在香港，大家會覺得是『災區』。因為我住的是鐵皮屋，冬天要燒煤取暖，大家在屋外飼養羊、狗，又會種植蔬果；同住的人有法國藝術家、哥倫比亞和克羅地亞人，他們逢周末會教自己拿手的藝術，例如教油畫、燒玻璃、做陶瓷。我有時拍戲走了兩、三個月，拍完又回去跟大家相聚，因為過得太開心了，眨眼就住了六年。」

　　不少藝人北上發展，拍了頭幾部作品便爆紅，相當幸運；但「同人唔同命」，在內地奮鬥多年、拍過多部影視作品的Don，卻好像欠缺了一點運氣。「我想每個演員都希望自己做主角，若果演戲只是純粹想做配角，不如早點失業好過。能夠紅當然好，就算不能大紅大紫，但賺了很多掌聲和賞識已經好好。而且我覺得，這幾年自己沒有甚麼錯失，只是比上不足，比下還OK，好多藝人一上去就人氣急升，也有好的機會；而我就是北上發展後，至少沒有失業，能夠一部一部拍下去。現時仍是播種期，希望將來有豐富的收成期，所以要更努力工作，抓緊每一次機會。」

為父母重返無線

 

Don早前和苑瓊丹及梁思浩等，向「母親的抉擇」捐贈尿片等物資。（FB圖片）


　　至於為何最近突然返港並重返無線「娘家」，他解釋：「我16年已經返香港，期間不時中港兩邊走，這幾年經濟較穩定，加上疫情影響，便留港陪伴家人。回港後，發覺父母很喜歡看電視，有時重播我有份拍的劇，他們仍會追看，我突然有個想法，不如我去無線敲門，然後便跟他們簽了基本合約。最近我有客串劇集，也見了不少監製，很多監製很好，他們主動聯絡我，說有甚麼角色合適一定會留給我。我很開心，我已經15年沒回來，對上一套劇已是《十兄弟》，真的很想可以再拍劇給大家看。」

 

Don很開心跟「波友」馬明國在新劇《法言人》中合作，兩人重逢即雞啄唔斷。（FB圖片）

 

轉載自: 晴報

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