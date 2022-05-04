吳鎮宇盼戲份加碼 張學友獲海關關長問候感驚喜

【晴報專訊】張學友近日與謝霆鋒及吳鎮宇等拍攝電影《海關戰線》，英皇集團主席楊受成博士早前專程探班，並向學友轉述海關關長的問候，令學友受寵若驚。至於鎮宇今次只是客串演出，未獲兼任動作指導的霆鋒安排動作場面，但他揚言期待下次再與霆鋒合作。

學友在戲中飾演海關，追查走私軍火案件。

楊受成專程到場為霆鋒、鎮宇及學友等打氣。



由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、吳鎮宇及劉雅瑟等演出的《海關戰線》，正拍攝得如火如荼，楊受成早前到場向眾人打氣，學友甫見楊受成即上前敬禮，完全投入海關角色當中。楊受成向學友傳口訊︰「我啱啱同海關關長見面，佢要我傳話問候。」學友頓感受寵若驚，並感激各方好友支持這部電影。楊受成又逐一關心各人拍攝情況，並向兼任動作指導的霆鋒了解戲中動作場面的進度，他坦言對霆鋒信心十足，着大家等看好戲。

霆鋒被委以重任，身兼演員及動作指導。



吳鎮宇望跟新導演合作



另外，鎮宇是次僅屬客串演出，他指今次劇組安排的時間充裕，拍攝過程非常順利。鎮宇表示︰「當然好開心，可以同學友、嘉欣、霆鋒等有對手戲，下次希望可以再多啲。（今次未有機會獲動作指導霆鋒安排演出？）惟有期待下次合作。」鎮宇亦展望未來，冀將來每年跟新導演合作拍一部電影，「暫時未同今年嘅新導演接觸…目前未有人搵我，呼籲大家，我演出費係OK。」