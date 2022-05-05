拍MV水中勁舞慘變落湯雞 MIRROR願為紅館騷變大隻仔

【晴報專訊】人氣男團MIRROR將於七月底首度踏上紅館舞台，暫定舉行10場演唱會。全新團歌《Innerspace》最近亦面世，12子帶大家進入充滿幻想世界；MV中上演一場激光及「水舞間」式舞蹈，向高難度挑戰，他們笑言拍水舞場景時，人人由頭濕到落腳，無一倖免！

MIRROR即將踏上紅館台板，首度挑戰四面台演出。（資料圖片）

在新歌《Innerspace》MV中，大玩水舞間式舞蹈，甚有驚喜。



MIRROR新歌《Innerspace》挑戰跳唱新高度，副隊長江熚生（AK）表示排舞師Rock Sir花了很多心思設計舞步，亦有加入新手勢，AK說︰「以往跳舞都係體能上嘅困難，例如《Reflection》用多啲體能；但今次喺技術上花多咗心思，Rock Sir一路諗好多畫面，又設計好多唔同嘅手勢，令到成品睇得好開心。」



互相踢爆「兇手」誰屬

12子大談拍攝MV時，出盡力踢水潑濕隊友的趣事。



今次拍攝MV特別之處，是12子在水池中大跳勁舞，只見畫面不停水花四濺，他們回想時亦相當雀躍，隊長楊樂文（Lokman）說：「拍攝前大家試位，嗰時仲未習慣點樣踢水，點知試嗰陣個個好用力咁踢，搞到未正式roll機，我哋已經全身濕晒。」李駿傑（Jeremy）立即「投訴」站在他前面的邱士縉（Stanley）：「Stanley一腳踢啲水，搞到我成身濕晒，但要繼續拍攝，唔可以即刻吹乾，結果全程又凍又濕，佢仲好開心咁笑。」Stanley笑言︰「出嚟效果好吖嘛，有啲水花幾好睇。其實Jeremy企喺我斜後面，每次拍完一個shot，我都擰轉頭望下，見到佢滴緊水，哈哈！」



至於王智德（Alton）笑言被呂爵安（Edan）潑濕「無仇報」；Edan則大讚Alton說：「每次我問佢我使唔使細力啲（踢水），佢都話唔使，因為大家都用盡力踢，只要出嚟好睇就得。」至於跪在前排的AK、Lokman及陳卓賢（Ian）亦「身受其害」，AK說：「我哋喺前面跪低，Jer（柳應廷）直頭飛鏟式入嚟，好似成個浪冚埋嚟咁，我仲話『使唔使呀』，爭啲連滑浪都得呀！」Jer笑言似沙灘嬉水，AK說：「嗰個鏡頭拍咗差唔多兩個鐘，每個人都係由頭濕到落腳。」



預告6月再推新團歌



Lokman透露，公司正計劃在下月推出另一首新團歌，而眾人亦要為七月的演唱會，重新排練四面台舞蹈，AK說：「好似《ASAP》呢首歌，之前一直係跳緊三面台舞步，但今次紅館係四面台，舞步都會重新編排。」踏上紅館大舞台，騷肌似乎成了指定動作，去年在九展演唱會有份曬肌的Lokman，也認同曬肌是必須，「紅館舞台大，如果身形細細粒就會睇唔到，太瘦嘅話打側身已經搵唔到㗎喇，所以點都要練大隻啲嘅。」

「五壯士」去年在個唱半裸上陣，迷暈鏡粉。（資料圖片）



盧瀚霆解釋入院因由



此外，早前盧瀚霆（Anson Lo）於社交網自爆曾入院，卻沒有透露發生何事。提到拍MV期間發生甚麼意外？起初Anson Lo吞吞吐吐不欲透露詳情，但經理人黃慧君（花姐）示意他釋除大家疑慮，Anson Lo才說︰「其實因為呢排肥咗，連手指（右手無名指）都肥埋，拍MV嗰陣因為戴戒指，點知隻手指太肥撠住，愈整手指愈腫，腫到成個波咁，於是即刻問醫生，醫生話要即刻去醫院處理，其實喺醫院逗留咗半個鐘都走得㗎喇。」身旁的Edan取笑他若遲遲都不理，可能要截肢，嚇得Anson Lo哇哇大叫，認真搞笑。