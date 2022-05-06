《回歸》將煞科 郭晉安偕仔女行山幾乎「無命」

【晴報專訊】郭晉安（安仔）與陳煒（煒哥）近期忙於拍攝劇集《回歸》，他們昨日表示拍攝已接近尾聲，笑言終於可以放假。安仔稱將會好好休息，並透露在疫情期間帶一對仔女去行山，但他行了兩個多小時便直呼「無命」，認真搞笑。

煒哥與安仔指劇集有一半戲份都是回憶片段，故拍攝不算辛苦。



汪明荃（阿姐）、郭晉安及陳煒等昨日到數碼港拍攝劇集《回歸》，對於尚餘數天便煞科，眾人都十分興奮。安仔稱拍畢後可以認真休息，而一對子女因為讀國際學校，下月開始放暑假，「佢哋好開心，因為人哋返學，佢哋已經放假，有好多地方可以去。我最近同佢哋行山，行咗兩個幾鐘，佢哋好鍾意，但就行到佢哋死死下，我都行到『無命』。（太太有無同行？）無，佢讀緊營養學碩士，九月畢業。希望到時可以同佢去畢業旅行，去澳門都好呀。」

安仔與一對仔女不時行山，享受家庭樂。（資料圖片）



安仔透露原定斟洽了美國登台工作，惟因隔離時間太久而推掉，他說︰「雖然依家改咗返港只要隔離七日，但我都推咗，唔會再接番。（損失好多？）疫情下大家都損失好多。」至於煒哥則表示拍畢劇集後，會拍攝電影及為新居裝修，問她是否因結婚而裝修？她否認道︰「買咗樓就要裝修，婚期暫時未有任何計劃。（爸爸身後事如何？）差唔多。（心情平復未？）我OK，有心。」



阿姐赴澳門演出

阿姐表示老公羅家英將到新加坡遊玩，不會隨她到澳門。



另外，同場的阿姐在劇中飾演創業比賽的總評判，客串三日戲份，問她有否興趣再拍長劇？她坦言︰「無諗過，太長時間好辛苦。」今年是香港回歸25周年，阿姐透露將擔任兩個大型回歸騷的司儀，下月1、2日亦會到澳門出席藝術節活動，並演出兩場演唱會，「嚟緊9號就出發去澳門，因為要隔離21日。（如何度過隔離期？）唔知道，我都係第一次隔離，唔敢想像…朋友教我開直播，但我仲未學識。（擔心身體？）好食好住擔心咩？」