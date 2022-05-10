MIRROR齊做乖仔慶祝母親節 姜濤帶媽媽五星級酒店歎大餐

【晴報專訊】前日是母親節，雖然MIRROR各成員最近忙於拍劇、準備演唱會等，但12子都抽空與媽媽慶祝，其中「人氣王」姜濤選擇帶父母到五星級酒店吃大餐。

姜濤抽空慶祝母親節，更接受姜糖叫媽媽做「奶奶」，認真搞笑。（IG截圖）



早前剛度過23歲生日的姜濤，帶同父母到五星級酒店吃飯慶祝，姜媽更擺出多個甫士拍照，姜濤寫道︰「我媽比我還專業。#母親節快樂#姨媽壓力山大#奶奶」。由於「姜糖（姜濤粉絲）」愛叫姜媽做「奶奶」，今次姜濤親自稱媽媽是「奶奶」，認真搞笑。

Anson Lo送上蛋糕及香吻，認真孝順。（IG圖片）

Jer送上一大紮鮮花，媽媽笑得非常燦爛。（IG截圖）



隊友盧瀚霆（Anson Lo）送上粉紫色蛋糕予「教母」，更親吻她的臉頰，令「教母」笑逐顏開。柳應廷（Jer）就送上鮮花予柳媽，陳瑞輝（Frankie）送上名牌手袋孝敬媽媽，邱士縉（Stanley）則分享童年照，並祝媽媽「龍母誕快樂！」不過，副隊長江熚生（AK）沒有在社交網po出媽媽的照片，反而曬貓貓「花花」的照片，並留言說︰「祝大家母親節快樂，另外我家老佛爺今日（前日）19歲生日，珍惜與你相處的每一天。」



呂爵安推新曲跳舞版MV

Edan為新歌推出跳唱版MV，落力報答爵屎。（影片截圖）



至於「妹控」呂爵安（Edan）在母親節也不忘健身，與妹妹「小如豬」一起做運動，兄妹感情深厚。Edan的跳唱歌《Elevator》前晚亦推出跳舞版本MV，配合劇情又唱又跳，為「爵屎（Edan粉絲）」送上驚喜。

Iris（右）與媽媽同時畢業，非常特別。



另外，無綫前晚播出母親節特備節目《日日媽媽好》，期間林凱恩（Iris）透露當年與媽媽一起穿上畢業袍、戴四方帽影相非常難忘。原來林媽媽一直希望讀大學，為了能與女兒同一年畢業，十分用功追趕進度，Iris笑言感覺很有趣︰「感覺唔似兩母女，似同學。」