嘆疫情肆虐好男人難求 彭家麗願為真愛退出樂壇

【晴報專訊】52歲的彭家麗（Angela）轉眼已出道逾30年，多年來她一直專注當歌唱老師，緋聞不多，07年更曾毅然悔婚，敢愛敢恨。Angela坦言近年因疫情肆虐，更難結識異性，對姻緣亦抱平常心。不過，Angela揚言若找到好歸宿，不介意放棄歌唱事業，「依家又唔係十幾廿歲、對事業好熱血嘅年紀，另一半若果好唔鍾意我唱歌，放低（事業）都唔可惜。」

Angela保養得宜，現時更增添一份女人味。

Angela仍享受唱歌，希望疫情後有機會再開騷。

Angela形容新曲《醜怪》是她在娛樂圈的寫照。（MV截圖）



Angela在90年代憑一曲《從不喜歡孤單一個》走遍大江南北，闊別多時，最近她推出新曲《醜怪》，旨在給予樂迷正能量應對低潮，如同她多年來身處娛樂圈的心態。問她是否曾在圈中面對逆境？Angela自認是較「另類」的歌手︰「自己唔叻應酬，性格一路以嚟都唔啱娛樂圈，只係專心製作歌曲；新歌就好似形容緊自己，要用強大嘅心態去面對任何問題。」



冀未來男友夠成熟



Angela早年曾在教會認識一位男友，雙方更達談婚論嫁的階段，惟Angela在籌備婚禮期間，發現未婚夫未如所想，最後毅然取消婚約。Angela至今在感情上仍未有着落，她強調是抱着隨遇而安的心態︰「疫情下好難識男仔，依家我最希望同未來嘅另一半價值觀相近，當然思想成熟最好。」她不諱言已過了事業衝刺期，若找到如意郎君，甚至可以放棄唱歌，「如果對方好唔鍾意我繼續唱歌，自己無乜特別嘅堅持，放低都唔可惜，最緊要兩個人舒服。」



拒網上授課嫌無互動



姻緣未至，主力教唱歌的Angela亦因疫情持續而事業受挫，第五波疫情更令她收入歸零，「其實前年年頭第一波已經停咗開班，嚿年好番啲重新開班，今年一月尾爆第五波又停過，好在都有啲中咗招（染疫）嘅學生康復後想單對單學番，當然我會做足安全措施，戴好口罩先上堂。」對於坊間不少歌唱老師在疫情下選擇網上授課，Angela斷言拒絕︰「我覺得唱歌有交流先有共鳴，面授先有感覺，所以我從來無考慮過網上授課。」

Angela認為小朋友參加《聲夢JUNIOR》這類音樂比賽，有助增強溝通技巧。（影片截圖）



提到早前無綫舉辦歌唱選秀節目《聲夢JUNIOR》，培育一些新生代歌手，但同時掀起坊間批評參賽者太年輕。身為歌唱老師的Angela，相信小朋友參加比賽並非壞事，「喺歌唱老師角度，當然愈細個學唱歌愈好，小朋友未變聲，音域闊啲…不過最主要睇家長取態，參加多啲比賽，累積經驗真係有幫助。（節目有不少12、13歲或以下的學員？）以觀眾角度，可以感受到參賽者進步，加上之前學校停課，小朋友長期留家抗疫，有得去比賽同其他人溝通都係好事，當然為咗節目效果搞到佢哋喊晒就唔好！」



憶朱主席投入有熱情

Angela與朱主席的合唱意外爆紅，令她大感諷刺。（影片截圖）



在樂壇打滾多年，原來Angela在07、08年曾經從事朝九晚五的寫字樓工作，「我喺04年被人扑頭打劫，康復後想試其他嘢，經朋友介紹去咗一間美國公司發展部門返工，同事都以為我玩玩下，但其實我曾經讀過商科同旅遊，當時對新工好認真，不過做咗一年撞正金融海嘯被裁員。」Angela憶述當OL期間，經常抽時間到世界各地登台吸金，直至13年與朱主席（朱壽仁）合唱成名作《從不喜歡孤單一個》後變網絡紅人，令她重燃歌唱夢，「依家諗番都覺得好諷刺，之前努力咗咁多年唱歌都無乜回響，點知當時演出後，報紙、雜誌都爭住報道，爆到好似上年陶大宇咁，變咗大紅人。」提到當時不少網民欣賞其EQ，Angela坦言教唱歌的經驗大派用場︰「我一向都要面對唔同類型嘅學生，由三歲到幾十歲都有，亦遇過類似朱主席嘅學生，一樣好有passion（熱情），我都係有教無類啫。」