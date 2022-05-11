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11/05/2022

孖劉佩玥張馳豪任理財大使 姚焯菲激罕露小蠻腰

#張馳豪 #劉佩玥 #姚焯菲
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　　【晴報專訊】姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）及劉佩玥（Moon）最近獲中銀香港邀請，出任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。三人首次合作拍廣告，Chantel輕露小蠻腰，Moon一身碎花裙展現輕熟知性美，Aska則以潮男造型示人，教授輕理財小智慧，互相分享理財心得。

 

（左起）Moon、Chantel及Aska均認為，愈早開始理財，愈早達到財務自主。

三位大使聯同中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理（客層管理）溫晞文（右二）， 以及中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理（市場營銷）趙樂怡（左二）拍廣告。


　　中銀香港最近推出「理財TrendyToo」，邀得Chantel、Aska及Moon出任形象大使，從「輕．便Banking+」、「輕．而易舉Spending+」、「輕．易起步Investing+」及「輕．型Living+」四方面，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，提供更多元化的7x24體驗。三人聯同中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理（客層管理）溫晞文（Tania）拍攝廣告，代表「輕．便Banking+」的Aska，展現有魄力年輕人輕鬆理財的智慧；代表「輕．而易舉Spending+」的Chantel散發識PAY、識諗、識玩、識食本色，宣揚各式支付小智慧；代表「輕．易起步Investing+」的Moon則展現小資女零壓力、微投資的輕熟知性美。

Chantel學習打理出糧戶口

 

Chantel難得展露纖腰，散發青春活力。


　　三位形象大使均認同理財愈早開始愈好，Aska同意不是將錢儲蓄便等於理財︰「年輕人有自己嘅生活重心，理財更加要輕。不需要花很多時間，只要踏出第一步，透過簡單數碼工具幫手，錢才會有增長。」尚在求學的Chantel有儲蓄習慣外，亦會買衫扮靚，同時利用流動支付應用程式輕鬆消費，儲分勁賺獎賞︰「自從年頭開咗入行第一個銀行戶口，儲起自己份糧，因為已綁定FPS（轉數快），家人朋友過數入戶口好方便，Tania又教我很多支付消費Tips，未來我會好好打理『出糧戶口』！」

Moon被甜美Chantel嗲親

　　Moon亦十分認同輕理財︰「之前在網上分享簡單理財心得，與今次推廣的主題很脗合。我傾向投資，每月出糧都會拿一部分買股票。」Moon笑言被Chantel的少女甜美『嗲』親︰「我未跟他們合作過，今次要表達不同年齡層及生活態度，剛剛Chantel『嗲』我，我甜到以為生了一個女，已經不是妹妹。」Chantel笑說︰「一班人拍攝感覺興奮開心，我更趁機向Tania請教『輕理財22式』，了解『原來理財是這麼一回事』，為自己踏出輕理財第一步。」

　　問到人生第一次賺錢如何處理，Aska笑言不會交託媽媽︰「小時候交給她託管利是錢，但已沒蹤影了，哈哈！有時工作累也想買些東西獎勵自己，但網上購物太方便，要好好學識控制自己。」Moon讀大學時不停做兼職，起初出糧時很想花光，但最後交給媽媽幫忙管理。她說︰「我的收入有部分做家用，有部分儲蓄，平均地分布處理。我屬於穩陣型，當然會購物獎勵自己，但有節制；一來要儲錢計劃將來，二來亦平衡眼前，若將來遇到小意外要用錢時都有保障。」Chantel則說︰「記得第一份工作的收入，我買了禮物送給父母和妹妹。我認為理財是一種生活態度，希望可以零負壓感，輕鬆追求！」

 

轉載自: 晴報

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