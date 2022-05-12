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12/05/2022

《雙生陌生人》收視僅13.5點 馬德鐘內地返港配合宣傳

#雙生陌生人 #馬德鐘 #賴慰玲 #湯洛雯 #陳煒
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　　【晴報專訊】馬德鐘、湯洛雯（靚湯）、賴慰玲及陳煒等昨日在電視城宣傳劇集《雙生陌生人》，提到劇集收視僅得13.5點，成績未如理想，男主角馬德鐘直言收視並非演員能夠控制，更自爆特意由內地回港宣傳，希望觀眾捧場。

 

馬德鐘和靚湯落力為劇集宣傳，希望收視回升。


　　《雙》劇首周收視只錄得13.5點，馬德鐘稱收視受多方面影響，並非演員可以控制，但希望觀眾會繼續支持，又預告之後的劇情具追看性。身旁的靚湯認同收視難以控制，口碑才是最重要。問他們會如何谷收視？靚湯說︰「我哋會積極宣傳，我都係一拍完外景就趕返嚟宣傳，感覺台前幕後都好齊心。」馬德鐘更表示︰「原本呢段時間我唔喺香港，但我都由內地返嚟宣傳。（幾時再到內地？）睇政策，但想完成所有宣傳先。係有啲工作損失，有啲又延期，自己盡量配合。」

 

靚湯大讚一班姊妹愈來愈青春。（IG圖片）


　　至於剛度過35歲生日的靚湯，透露尚有數個生日飯局︰「不過我最近胃炎，所以其實我只係食粥，蛋糕都畀晒朋友食，但生日都開心嘅。」提到早前與好姊妹朱千雪及岑杏賢（Jennifer）等吃飯慶祝，問靚湯會否羨慕她們結婚及生B？她笑稱︰「邊個羨慕邊個都唔知！Jennifer會分享佢湊B好攰，但好戥佢開心。」

賴慰玲預告明年追「好」字

 

賴慰玲指自己將以最密實的性感造型登場。


　　對於劇集收視低開，問同場的賴慰玲會否感到失望？她表示︰「最重要大家鍾意個喜劇效果，本身喺收視方面無壓力，一向都係平常心面對。」她透露在稍後劇情中，自己會穿上全身綠色如「任何人」的貼身衫，但這樣豈非身材玲瓏浮凸？她笑言不會評論。

 

賴慰玲有意為已四歲的囝囝添個伴。（資料圖片）


　　另外，賴慰玲育有四歲半的囝囝，她明言有計劃追多個，至於是否想湊「好」字？她說︰「如果肯定係女就即刻生，不過再生仔都OK嘅，兩兄弟一齊成長都係好事…不過要拍埋手頭上嘅劇先，預計出年先可以實行造人大計。」

 

轉載自: 晴報

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