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13/05/2022

新歌捲抄襲風波 Marf@COLLAR︰尊重創作

#Marf #Collar #許軼 #邱彥筒
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　　【晴報專訊】女團COLLAR早前推出新歌《Gotta Go！》，即捲入抄襲風波，副歌旋律更被質疑與日本二人組合YOASOBI的歌曲《向夜晚奔去》近乎一樣；COLLAR經理人戴穎及後於IG限時動態承擔責任。COLLAR兩位成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）昨日出席品牌活動，首次回應抄歌事件，Marf說︰「每個經歷都係學習過程。」

 

Marf（左）與Day的性感形象與平時截然不同。


　　邱彥筒及許軼昨日出席品牌活動，同樣穿上貼身裙示人，非常性感。問二人可有節食？Marf直言︰「出活動之前都無食早餐，其實大家都為咗年尾舉行嘅演唱會，無時無刻做好準備。」Day則表示只吃了香蕉。至於性感底綫？Marf笑謂︰「正如WINKA（陳泳伽）名言『三點不露』！」問兩人覺得隊友當中，誰人身材最好？Day認為蘇芷晴（So Ching）經常跳舞、做運動，身形最靚；Marf則覺得隊長沈貞巧（Gao）屬肌肉型，相當好看。

　　提到COLLAR新歌被指抄襲，Marf表示︰「其實每一首歌曲我哋都會尊重創作，無論評論好與壞，我哋都會篩選同埋過濾，然後再吸收，每個經歷都係學習過程。」除了《Gotta Go！》，COLLAR出道歌《Call My Name！》亦曾被指抄襲，第二首團歌《Never-never Land》的封面照又被指抄襲After Class，爭議不斷。Day回應道︰「每首歌都有唔同嘅特色，我哋會聽取唔同嘅意見，希望得到大家嘅支持，其實每次出歌前都會向公司畀意見。（覺得好被動？）唔會，總之好信任團隊，會畀最好嘅我哋。」

馮允謙個唱加場

 

Jay笑言開騷前仍要「還歌債」給幾位歌手。


　　另外，同場的馮允謙（Jay）將於7月2至4日舉行九展個唱，門票早前火速售罄，他表示︰「我好開心，亦好感恩，不過我又宣布一個好消息，就係7月5號會再加開多場，門票會喺下星期一公開發售。朋友之前都話買唔到飛，所以希望開多一場，我都好開心，大家畀咗好多嘅信任我。」

 

MC張天賦預告今年內會開騷。

 

轉載自: 晴報

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