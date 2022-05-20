見證首個巴士廣告激動爆喊 鄭欣宜︰感覺好唔真實

【晴報專訊】鄭欣宜（Joyce）將於下月假紅館舉行三場演唱會，她昨日特意到九龍灣巴士車廠，與印有其個唱海報的巴士車身廣告打卡；惟當Joyce親眼看到龐大的巴士車身廣告時，激動得又喊又笑。

印有Joyce個唱海報的巴士已於本周二啟航，遊走香港街道四星期。

鄭欣宜下月舉行三場紅館個唱，門票早前已火速售罄。37輛印有其演唱會海報的巴士，原定為門票開售造勢，結果第一天開賣即被搶購一空，Joyce笑謂可由推銷變慶祝售罄。Joyce又自言到車廠前早作心理準備，但沒料到看見巴士真身時如此震憾，見她碌大眼睛原地發呆，然後雙手掩面眼泛淚光，更蹲在地上哭。數分鐘後，Joyce破涕為笑說︰「感覺好唔真實，好靚呀！」

Joyce看到巴士車身廣告時激動落淚。

尚餘三星期便開騷，Joyce坦言最近排舞練到遍體瘀傷︰「周身瘀晒，無乜掂到嘅位置都瘀，大髀、膝頭、手指，就連hip位都瘀咗。可能我太瘦，骨杉杉撞到都唔知，哈哈！我知大家反應咁好，咁支持我，所以更投入忘我咁綵排，希望喺台上做到最好，答謝買飛入場嘅fans。」

個唱後不再生酮飲食

Joyce遺憾未能親身見證鄧小巧於加拿大的婚禮。

另外，Joyce日前接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，大談相隔四年再舉行紅館個唱的感受，她表示︰「今次度rundown（流程）時已經話要跳到甩肺。今次多咗時間準備自己，狀態好，所以希望可以去到盡，無底線。上次開騷斷咗腳，好多嘢要就住就住，驚會整傷，今次無呢啲憂慮，我會盡情投入，就算唔甩肺，都甩啲底褲啩，哈哈！」為個唱清減不少的Joyce，直言減肥是為了有更佳的表演，所以做了很多體能訓練，但她強調︰「最緊要都係健康，同埋我完咗演唱會就唔會再生酮（飲食），因為我真係好鍾意食粥粉麵飯。」