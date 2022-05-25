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25/05/2022

透露將與「賦二代」李元元合作 MC張天賦︰買定糖

#張天賦 #馮允謙
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　　【晴報專訊】MC張天賦、馮允謙（Jay）和Dear Jane前晚為《CHILL CLUB Keep Going》演唱會綵排，提到李元元（Lucy）是MC的星級「賦二代（MC粉絲）」，MC直言經常追看Lucy的IG，大讚對方可愛，更透露兩人將會合作，令人相當期待。

 

MC表示有追看Lucy的每一則帖文，大讚對方可愛。

Lucy搞笑地學MC擺甫士，更曾對着其人形紙牌又攬又錫。（資料圖片）


　　MC張天賦前晚受訪時，自爆將與李元元合作，他笑指不擔心Lucy屆時會「情難自控」，他一臉期待表示︰「佢好可愛呀！其實我好鍾意小朋友，所以特別有耐性，會買定啲糖或者小禮物氹佢，等我試探下軍情先，問下佢鍾意食乜。（擔心Lucy爸爸李璨琛呷醋？）應該唔會嘅。Lucy係暫時年紀最細又迷戀我嘅粉絲，淨係知道佢好鍾意我嘅歌，到時見到真人再同佢慢慢溝通。」

 

Jay揚言月尾要閉關，專心為演唱會綵排。


　　另外，馮允謙日前擔任張敬軒的紅館演唱會嘉賓，Jay開心道︰「因為我第一次上紅館嘅四面台，仲可以同軒仔合唱。（七月喺九展開騷請佢做嘉賓？）我之前送咗兩張手畫嘅飛畀佢，但唔夠膽請佢做嘉賓，驚佢請我食檸檬會好傷心。」

 

轉載自: 晴報

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