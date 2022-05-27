給未婚妻林希靈80分 陳安立：剩下20分未來一起探索

【晴報專訊】前《東張西望》主持林希靈與ViuTV小生陳安立（Brian）早前公布婚訊，將於今年12月結為夫婦。這對準新人接受「快問快答」考驗，期間二人默契十足，同時大爆笑料，希靈埋怨未婚夫經常霸住廁所，Brian則取笑女方勁心急；但他們十分欣賞對方的個性，正是共度餘生的最佳人選。

林希靈與陳安立接受訪問，期間不時深情對望，連空氣也瀰漫著幸福氣氛。提到彼此優點，希靈笑說：「佢（Brian）無咩脾氣，好正面、好開心。」Brian則欣賞希靈EQ高，如海綿般吸走負能量，相處簡單又開心。至於另一半的缺點，希靈搞笑道：「Brian去廁所去好耐，成日攞埋電話入去打機，連沖涼都可以打機同睇片。試過有次成40分鐘都未出嚟，佢話佢屙屎，但我發現佢坐喺廁板上打機。」Brian反駁指希靈同樣會邊沖涼邊煲劇，「希靈嘅缺點係好心急，講嘢、行路都好急，雖然我對腳比較長，但有時佢行路仲快過我。」

Brian雖然只給希靈80分，但解釋過後氹得未婚妻勁開心。(網上截圖)

談到對彼此第一印象，希靈大讚Brian靚仔：「初時第一眼以為佢係運動員，跟住搵佢個IG望下，咁就識咗佢，真人真係幾靚仔。」Brian回憶首次約會是看棟篤笑表演，發現希靈開心又玩得，十分吸引。給對方多少分？希靈給Brian 90分，但Brian卻給未婚妻80分，相當「手緊」，他解釋：「因為我哋人生啱啱開始另一階段，發掘對方未知嘅一面，如果100分就唔使結婚啦，剩低20分我哋慢慢去探索。」冧得希靈甜笑讚未來老公講得好。

二人合作做生意，在公在私合拍非常。（IG圖片）

希靈獨愛高佬

Brian求婚時勁多蝦碌，令希靈爆笑又難忘。（IG圖片）

站在身高六呎二的Brian身邊，希靈更顯嬌小，她笑言最愛「高佬」：「其實我前一個男友真係有193cm高！我同Brian一齊之後，佢成日要耷低頭望我，我又『岳』高頭望佢，我哋條頸都好攰，同埋錫嗰陣，有時佢要擘開對腳！」至於結婚衝動何來？Brian笑說：「拍拖無耐已認定希靈係結婚對象，到今年差唔多一齊五年，覺得呢個timing幾好，同埋我哋希望有小朋友。」

