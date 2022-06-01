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01/06/2022

自認唔識應酬難上位 馮允謙失拍劇良機悔不當初

#馮允謙
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　　【晴報專訊】34歲創作歌手馮允謙（Jay）將於七月初舉行四場九展音樂會，這是他入行至今首度開個人騷，他直言會施展渾身解數報答歌迷。入行近11年，Jay自認不懂應酬，又曾錯失拍劇機會，致事業發展難及其他同輩歌手，「我掛住做音樂，性格又唔鍾意應酬，拍劇可以入屋，但有啲機會係錯失咗！」

 

Jay一向是多才多藝的唱作人，作品俘虜不少年輕樂迷。

 

　　Jay早前宣布7月2至4日舉行三場九展個唱，門票開賣後火速售罄，大會遂加開7月5日一場，而尾場亦極速沽清，認真犀利。苦等十年，Jay終於擁有屬於自己的舞台，他預告將大唱舊作，但無意曬肌，他表示︰「我都唔係賣呢啲，無話開騷一定要除衫，都係以唱歌為主。」為了令觀眾看到不一樣的Jay，他透露已找排舞老師幫手，跳舞冧粉絲，「我上年十月同衛蘭開騷都有跳少少，自己跳舞唔叻，當時個身郁下已經好多人尖叫。（好多觀眾笑你？）最緊要大家睇得開心。」

 

去年八月，Jay與MIRROR成員陳卓賢合作開騷。（IG圖片）

 

劍指紅館冀證實力

 

Jay（中）與胡鴻鈞（右二）出道年期相若，但甚少拍劇的Jay自認不及老友入屋。（資料圖片）

 

　　至於何時進軍紅館，開個人演唱會？Jay直言當年贏得《超級巨聲3》亞軍入行後，已表明欲盡快踏足紅館，「我年年都話想去紅館開騷，喺呢個地方開騷係事業嘅里程碑，希望可以快啲成功。」提到同樣參加《超級巨聲》系列出道的胡鴻鈞、吳業坤及許廷鏗等各有成就，可覺自己起步較慢？Jay承認當年沒有珍惜拍劇機會，未能從而推高人氣，「呢行每一步都好難估，我性格又唔鍾意應酬，只會專心做音樂；之前喺無綫劇集《實習天使》演岑麗香男朋友，但都曾經錯失過其他拍劇機會，始終拍劇易入屋。依家乜嘢都想試，做多啲幕後嘢、寫歌畀人。」

 

Jay在本月中曾為張敬軒的紅館騷任嘉賓，提早為個唱熱身。

 

被迫唞兩年零收入

 

Jay預期女友不會回港捧場，直言沒期望便不會失望。（資料圖片）

 

　　Jay又回帶過往曾陷入迷失期︰「我喺入行六、七年時，同當時唱片公司唔夾，所以選擇唔續約，變相休息咗兩年。（當時無收入？）唔想講太多，不過都無問家人攞錢。」他坦言現時正努力儲錢，冀能夠在港置業。另外，Jay與居於加拿大的女友原本打算前年結婚，但因疫情無奈押後，Jay明言想盡快娶老婆︰「依家發展好咗，目標係每年開到兩個騷…我都希望年尾或者出年結婚，不過一定唔會秘密去做，自己又唔係偶像派。（七月九展騷女友回港捧場？）應該唔會，上年我兩次演唱會佢都無返香港，所以今次都唔想失望。」

 

轉載自: 晴報

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