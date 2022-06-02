浴室半裸激戰譚凱琪 譚俊彥：太太探班無呷醋

【晴報專訊】譚俊彥（Shaun）在新劇《十八年後的終極告白2.0》中，跟劇中老婆譚凱琪（Zoie）上演浴室激吻親熱戲，意識大膽。Shaun笑言拍攝浴室戲時太太有到場，而單身的龔嘉欣眼見Shaun及Zoie均獲另一半探班，即大呼羨慕。

（左起）龔嘉欣、譚俊彥及譚凱琪的三角關係錯綜複雜。

譚俊彥、陳山聰、龔嘉欣、趙希洛及譚凱琪等昨日到黃大仙宣傳新劇，Shaun剛從內地返港，他表示已離開香港拍劇五個多月，幸好內地劇組讓他請假回港宣傳。他說：「今次返嚟，啲仔女好黐我，但係我相信唔會維持好耐，總之依家好好enjoy就夠。」他指適逢女兒七歲生日，不但能親身為囡囡慶祝，他更會親自下廚，炮製靚蟹給囡囡品嘗。

譚凱琪與譚俊彥在首集即上演激情戲，意識大膽。（資料圖片）

提到Shaun與Zoie在劇中有場大膽沖涼親熱戲，Shaun笑說：「大家睇到浴室啲煙，其實係乾冰，現場好凍，一拍完工作人員即刻拎毛巾畀我哋包住。太太都有嚟探班，但佢唔係為咗沖涼戲而嚟。」龔嘉欣表示拍攝期間見到Shaun及Zoie的另一半前來探班，令她十分羨慕。至於Zoie的出軌人妻角色十分破格，她說：「我個角色幾乎晚晚鬧人，我都未見過自己呢一面，其實鬧人都幾爽。」問到拍攝時可有將角色情緒帶回家？她說：「有時都會，但盡量自己調節，我唔會無端端向屋企人發脾氣，最多只係陀住BB嘅時候，有少少情緒啫。」

趙希洛連咀三人

陳山聰與趙希洛彼此信任，所以拍咀戲也不覺尷尬。

同場的陳山聰與趙希洛在劇中亦有激烈咀嘴戲，山聰大爆趙希洛分別跟三個對手激吻，取笑她相當幸福。問山聰拍親熱戲時，太太可有監場？他說：「太太好信任我，加上佢都識趙希洛，明白只係拍戲。」趙希洛則笑指山聰嫌她胖，所以她一邊拍劇，一邊減磅，「今次拍劇我借咗媽咪啲私伙衫做戲服，著上身先發覺原來媽咪條腰好幼，同時上圍好豐滿，所以我無得唔減磅。」