回帶曾因意見多得罪無綫監製 余德丞︰靠自己換掌聲

【晴報專訊】余德丞（Dickson）上月宣布離巢效力八年的無線，早前他為「FHProduction」（熊仔頭）的網上節目任嘉賓，期間自爆入行初期曾因意見多多而激怒監製，但他強調會飲水思源。近日Dickson密密拍YouTube片，向YouTuber之路進發，他感慨稱︰「我喺自己YouTube頻道，節目自己一手一腳做出嚟，做得唔好係自己問題，靠自己換到掌聲番嚟都係自己嘅成功。」

在熊仔頭的訪問中，Dickson分享了離開無線的心路歷程，又回憶剛入無線時的新人時期，因經常提供意見而不經意得罪監製︰「開始入兒童節目、大約做咗半年至一年咁，已經好似大佬咁喺度行，諗緊『會唔會咁樣好睇啲』、『會唔會咁樣舒服啲』，監製覺得你咁多意見，係咪想做埋導演？」他坦言當時只希望做好件事︰「但好多人覺得關你鬼事咩？你唔使理呢啲嘢啦。」不過，Dickson強調會飲水思源︰「我喺舊公司入面學咗好多，無剛才講嘅兒童節目監製畀咁多機會，我會唔會做到今日嘅余德丞呢？」

Dickson帶熊仔頭返母校香港華仁書院，自揭曾在07至08年獲校內最佳運動員殊榮。（影片截圖）

拍YouTube片成敗靠自己

Dickson開心現時能與不同人合作，而非只有公司同事。（影片截圖）

自由身的Dickson，直言在無線當主持甚少加入個人想法，但現時的說話尺度則大有不同，「以前講嘢好持平，依家可以有啲立場，至少講波可以公開撐邊一隊。」問及以前是否未獲認同？Dickson未有直接回應，僅坦承現時拍YouTube片較有成功感︰「我喺自己YouTube頻道拍片，睇到評論話我講嘢好抵死、幾衰格咁，節目自己一手一腳做出嚟，望住個BB出世…做得唔好係自己問題，如果靠自己換到掌聲番嚟都係自己嘅成功，掌握到自己嘅命運。」

日前Dickson到平民茶餐廳試食蛋撻，片段推出三日已勁吸逾十萬點擊。（影片截圖）

離開娘家如跳崖般尋找「一生」

Dickson（左一）上月初現身now的講波節目，他直言無懼娘家小器封殺。（影片截圖）

Dickson在今年初推出的《青春不要臉》任男主角（右二），表現亮眼。（資料圖片）

談到近年在無線備受重用，但Dickson竟選擇離巢，他透露︰「我簽長約時已經六、七年前，出咗糧梗係要做，每年都好勤力工作，不過timing好緊要，我嚟緊九月都33歲，八年嚟乜嘢崗位都了解過，不如真係試下（離開）。如果真係再續約可能就係簽N年，去到呢個歲數再唔行出呢一步，可能永遠無機會。（怕轉變，但可以勇敢離開？）你喺懸崖邊，後面已經有人殺緊埋嚟，你都要跳，跳落去可能九死一生，但至少有一生。」