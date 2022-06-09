  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/06/2022

被網民狂推跟鄧麗欣復合 方力申︰我哋兩個無嘢

#方力申 #鄧麗欣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】方力申（小方）和鄧麗欣（Stephy）這對螢幕情侶曾拍拖十年，可惜16年分手；早前兩人定情作《獨家試愛》上映16周年，小方特別撰文感謝舊愛，事後不少網民力推二人復合。小方昨日出席公開活動，笑指網民只是「食花生」，又大爆他和Stephy的共同朋友亦經常「撥行扇」，但他強調跟舊愛已昇華到朋友關係。

 

小方恨拍拖恨到出面，但又呻藝人很難結識新朋友。

 

　　方力申昨日出席健康活動，今年已42歲的小方，自從與鄧麗欣分手後一直單身至今，雖然偶有緋聞，但都只是煲水新聞。父親節將至，問方爸爸可有追問兒子戀情？小方無奈說︰「無喎，佢放棄咗我好耐，我都好關注自己嘅感情，但真係搵唔到。（好難搵？）我覺得難呀，我哋做呢行，好難咁主動去識一個人，都係好被動，鍾意一個人，對方又要內外兼備，所以就更加難；如果溝通得唔好，拍拖都唔一定開心。」

 

　　早前小方與Stephy及友人聚會，問他跟舊愛再見可有感覺？小方即說︰「嘩，我唔敢答你呢啲咁details嘅問題，但我哋經常見面，幾個月就見一次，一年都見好幾次。（網民狂推你同Stephy復合？）佢哋食花生梗係啦！（你自己想唔想？）無諗呢啲，我哋出嚟永遠都係嗰班朋友，大家識咗十幾年，朋友都成日笑我哋，又會喺group send番以前啲合照出嚟。（雙方朋友想你哋復合？）都係食花生啫，我哋兩個都無嘢，淨係喺度笑。（無乜感覺？）朋友囉，我都好關心佢同佢媽咪嘅健康，過年過節都會傳短訊畀佢媽咪。」

 

鄧麗欣和小方拍拖十年，最後因了解而分手。（資料圖片）

 

曾屙血擔心患大腸癌

 

 

　　另外，小方昨日獲委任為大腸癌篩檢測試代言人，他透露39歲時首次做大腸檢查，但一年後發現大便出血，所以再作檢查。他說︰「我第一次檢查時有兩粒瘜肉，醫生幫我割咗，但年幾之後發現自己屙血，醫生叫我再檢查，發現我原來食咗麻辣火鍋，去廁所時有粒痔瘡爆咗，不過粒痔瘡喺裏面，所以唔使割。之後我都繼續食麻辣火鍋，無戒到。不過呢個年紀開始見盡生老病死，所以都注意身體，每兩年一次做身體檢查，驗血就一年驗一次。」

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#方力申 #鄧麗欣

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk