BTS宣布休團單飛 公司市值蒸發123億港元

【晴報專訊】韓國天團防彈少年團（BTS）紅遍全球，早前更到訪白宮與美國總統拜登會面，談及反亞裔種族歧視議題。BTS本周一出道九周年，並推出新專輯《Proof》，首日銷量突破200萬張，相當厲害。不過，前晚BTS官方頻道發布「真防彈聚餐」影片，片中七位成員宣布暫時休團，並作單飛發展，震驚全球ARMY（BTS粉絲）。

BTS休團期間，仍會合體拍攝團體綜藝節目《Run BTS》。（IG圖片）

片中，隊長RM坦言近年已感到疲倦，BTS亦迷失方向，所以決定休團，但「單飛不解散」，隊友J-Hope將於下月率先推出個人專輯。眾人剖白心聲，SUGA透露對寫詞感到痛苦，而RM坦言之前不敢停下來休息，擔心被大家討厭，感覺如犯罪，隊友Jimin、J-Hope及Jungkook聞言也不禁落淚。但眾人向粉絲大派定心丸，承諾將來必定回到粉絲身邊；而七位成員多年來一起住在宿舍，但原來宿舍租約已到期，七人已正式「分居」。BTS宣布休團後，其經理人公司HYBE娛樂昨日股價急跌27%，蒸發逾兩兆韓圜（約123億港元），公司即發聲明，強調BTS的團體及個人活動將同時進行。

隊長RM指組合已迷失方向。(網上截圖)

Jimin（左）及J-Hope流下男兒淚。(網上截圖)