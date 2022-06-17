容祖兒42歲生日 阿Sa阿嬌合體送驚喜

【晴報專訊】容祖兒昨日42歲生日，身在內地開工的她，獲經理人霍汶希（Mani）安排一個驚喜生日派對。祖兒的「龍虎豹」好姊妹蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）現身出席，就連Sa爸亦專程到場祝賀祖兒，氹得壽星女開心不已。Mani上載多張派對照片，留言祝賀祖兒︰「好事一個接一個來，也希望你不止生日，而是每一天都開心快樂，繼續在台上閃閃發光，好的作品源源不斷，總之，我們會一直守護在你身邊，希望80歲、90歲的生日還要一起過！」阿Sa自爆吹熄祖兒的生日蠟燭：「好開心今年終於吹咗你支蠟燭，歡迎你下次吹番我嗰支！」

祖兒感恩在娛圈中認識很多真心好友。（IG圖片）

Mani（左）為祖兒舉行驚喜生日派對，造就「龍虎豹」合體。（IG圖片）

祖兒昨日表示一直回復友人的祝賀短信，令眼淺的她感動得眼濕濕。她又特別向Mani、阿Sa和阿嬌說︰「我的好姊妹，有一位特登飛過嚟，有兩位攰到剩番個軀殼都盛裝打扮過嚟…這個生日能給我親眼見到、摸到真感恩，哪怕被佢吹晒我啲蠟燭又有咩所謂呀！」

祖兒笑言獎勵自己按摩，當作生日禮物。（微博圖片）