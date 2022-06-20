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20/06/2022

暫別新婚妻北上拍劇 吳業坤自認「安全」︰3年後先造人

#吳業坤 #結婚 #濱口愛子
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　　【晴報專訊】吳業坤（坤哥）上月忽然宣布與日本藝人濱口愛子結婚，坤哥昨日婚後首度公開現身出席父親節活動，惹來外界揣測他雙喜臨門。坤哥否認太太有喜，揚言現時做足安全措施︰「太太唔鍾意被人話奉子成婚。」

 

坤哥坦言太太早前被記者拍照時嚇倒，尚未適應成為焦點。

坤媽昨日現身捧乖仔場。

 

　　榮升人夫的吳業坤昨日到觀塘apm出席活動，坤媽亦特地捧場。司儀提到他亮相活動惹來有不少揣測，坤哥說︰「多謝各位寵愛，未咁快有BB，希望過多幾年先做爸爸。」坤哥受訪時，直認日籍太太身在現場支持，但她不習慣面對傳媒︰「之前我哋食嘢，佢被記者狂影都嚇親，要等佢習慣下。過幾日我返內地拍劇幾個月，太太會先返日本，遲啲再帶佢出嚟介紹畀大家。」

 

坤哥拒答與太太濱口愛子（左二）拍拖多久才結婚。（資料圖片）

 

讚婆媳關係甚佳

 

　　坤哥強調閃婚絕非因「搞出人命」，揚言做足安全措施：「我哋出嚟見朋友都被人問，太太唔鍾意人哋覺得佢奉子成婚，三年後先會造人。」二人已在日本註冊，坤哥表示想在港擺酒，不過待防疫政策穩定才實行。提到獲網民封為「偽毒之光」，他說：「（拍拖）無分國籍，真係遇到就行動，唔關係咪日本妹事，如果為咗夢想去娶日本女仔就好變態。（太太身材好？）總之唔係睇外表，係睇內涵。佢話如果睇樣就唔揀我，話覺得我似小狗咁。」坤哥夫婦目前跟坤媽居住，他笑指婆媳關係甚佳，「佢哋好融洽無嗌交，淨係有語言溝通問題，佢哋仲會聯成一綫，依家我係弱勢。」

 

姜麗文準備好隨時生B做媽媽。

 

　　目前是邵氏藝人的坤哥將簽TVB Music Group出歌，他說︰「我都講過想上ViuTV《Chill Club》，佢哋話慢慢先，今日（昨日）都有ViuTV嘅人採訪。」此外，坤哥好友姜麗文（Lesley）昨日剛巧現身另一活動，她說︰「我同坤哥通電話都有互相打氣，我哋兩pair人之前都有約出來見面。」

 

轉載自: 晴報

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