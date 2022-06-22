  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

22/06/2022

《i.SWIM》《闔家辣》7月輪住上 呂爵安橫掃影視圈風頭勁

#呂爵安 #i.SWIM #闔家辣 #MIRROR
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）近期歌影視齊發，與古巨基（基仔）合唱的新曲《飄流教室》今日推出，主演的ViuTV劇集《i.SWIM》亦將於下月11日首播，而他擔正的賀歲片也落實在下月14日公映；連同所屬組合MIRROR在下月尾開鑼的12場紅館個唱，Edan可謂曝光率極高，相信一班「爵屎（Edan粉絲）」都非常興奮。

 

 

　　以游泳為題材的ViuTV校園偶像劇《i.SWIM》去年底煞科，Edan、魏浚笙（Jeffrey）及MIRROR隊友邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）等，齊齊在劇中曬肌，加上獲袁澧林及吳海昕等「文青女神」參演，未開播已引起網民熱烈討論。前晚ViuTV在IG上載《i.SWIM》的宣傳海報，公布該劇將於下月11日晚首播；屆時將硬撼無線同時段、由高海寧和張振朗主演的《童時愛上你》，未知集合一眾青春偶像的《i.SWIM》，能否掀起新一輪電視大戰？

 

從《i.SWIM》預告片所見，Edan（左）與Jeffrey大騷結實肌肉，非常吸睛。（影片截圖）

《i.SWIM》集合 Stanley （左一）、Jeffrey（左二）及Edan等年輕偶像。（影片截圖）

 

線齊發迎MIRROR紅館騷

 

Edan在《闔家辣》中演鄭中基及梁詠琪的兒子，三人大放笑彈。（資料圖片）

 

　　Edan下月除了有新劇推出，與鄭中基、梁詠琪等合作的賀歲片《闔家辣》亦以暑期賀歲片方式，在下月14日公映。受第五波疫情影響，《闔》片未能如期於賀歲檔期上映，造就Edan下月分別搶攻電視及電影圈，加上下月尾舉行的MIRROR演唱會，Edan勢將成為七月最強人氣鏡仔。

 

古巨基自認《大叔的愛》鐵粉

 

基仔於今年初為Edan慶生，原來當時二人正商討合作大計。（資料圖片）

 

　　不過，未踏入七月，Edan已率先在音樂方面「發功」，聯同前輩基仔合唱《飄流教室》，新歌及MV會在今日中午發布。Edan前晚在IG上載宣傳照，並寫道︰「細細個睇《係咪小兒科》，點會諗到大個咗竟然可以同古Sir合唱，真係so crazy！多謝古Sir邀請。」基仔亦忍不住留言向Edan抽水︰「細細個睇《大叔的愛》，點會諗到大個咗可以同田田合唱，真係蘇畸時（so crazy），多謝田田接受邀請。」兩代歌手惺惺相惜。

 

Edan昨午在IG限時動態玩自拍，但見他似乎相當疲倦。（IG截圖）

 

　　事實上，近年Edan作三棲發展，深得圈中前輩歡心，與羅家英拍攝ViuTV節目《臺灣文西Only You》後，家英哥難得出演Edan歌曲《Elevator》的MV；小儀更自認是Edan的「正印」，足證其好人緣。而Edan有份主持的綜藝節目《膠戰》系列，令他形象更入屋，「膠粉（《膠戰》粉絲）」都紛紛要求ViuTV盡快開拍《膠戰S3》。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#呂爵安 #i.SWIM #闔家辣 #MIRROR

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk