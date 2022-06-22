《i.SWIM》《闔家辣》7月輪住上 呂爵安橫掃影視圈風頭勁

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）近期歌影視齊發，與古巨基（基仔）合唱的新曲《飄流教室》今日推出，主演的ViuTV劇集《i.SWIM》亦將於下月11日首播，而他擔正的賀歲片也落實在下月14日公映；連同所屬組合MIRROR在下月尾開鑼的12場紅館個唱，Edan可謂曝光率極高，相信一班「爵屎（Edan粉絲）」都非常興奮。

以游泳為題材的ViuTV校園偶像劇《i.SWIM》去年底煞科，Edan、魏浚笙（Jeffrey）及MIRROR隊友邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）等，齊齊在劇中曬肌，加上獲袁澧林及吳海昕等「文青女神」參演，未開播已引起網民熱烈討論。前晚ViuTV在IG上載《i.SWIM》的宣傳海報，公布該劇將於下月11日晚首播；屆時將硬撼無線同時段、由高海寧和張振朗主演的《童時愛上你》，未知集合一眾青春偶像的《i.SWIM》，能否掀起新一輪電視大戰？

從《i.SWIM》預告片所見，Edan（左）與Jeffrey大騷結實肌肉，非常吸睛。（影片截圖）

《i.SWIM》集合 Stanley （左一）、Jeffrey（左二）及Edan等年輕偶像。（影片截圖）

三線齊發迎MIRROR紅館騷

Edan在《闔家辣》中演鄭中基及梁詠琪的兒子，三人大放笑彈。（資料圖片）

Edan下月除了有新劇推出，與鄭中基、梁詠琪等合作的賀歲片《闔家辣》亦以暑期賀歲片方式，在下月14日公映。受第五波疫情影響，《闔》片未能如期於賀歲檔期上映，造就Edan下月分別搶攻電視及電影圈，加上下月尾舉行的MIRROR演唱會，Edan勢將成為七月最強人氣鏡仔。

古巨基自認《大叔的愛》鐵粉

基仔於今年初為Edan慶生，原來當時二人正商討合作大計。（資料圖片）

不過，未踏入七月，Edan已率先在音樂方面「發功」，聯同前輩基仔合唱《飄流教室》，新歌及MV會在今日中午發布。Edan前晚在IG上載宣傳照，並寫道︰「細細個睇《係咪小兒科》，點會諗到大個咗竟然可以同古Sir合唱，真係so crazy！多謝古Sir邀請。」基仔亦忍不住留言向Edan抽水︰「細細個睇《大叔的愛》，點會諗到大個咗可以同田田合唱，真係蘇畸時（so crazy），多謝田田接受邀請。」兩代歌手惺惺相惜。

Edan昨午在IG限時動態玩自拍，但見他似乎相當疲倦。（IG截圖）

事實上，近年Edan作三棲發展，深得圈中前輩歡心，與羅家英拍攝ViuTV節目《臺灣文西Only You》後，家英哥難得出演Edan歌曲《Elevator》的MV；小儀更自認是Edan的「正印」，足證其好人緣。而Edan有份主持的綜藝節目《膠戰》系列，令他形象更入屋，「膠粉（《膠戰》粉絲）」都紛紛要求ViuTV盡快開拍《膠戰S3》。