探討25個「香港第一」 洪永城向90歲胡楓 請教長壽秘訣

【晴報專訊】洪永城（Tony）將於今晚起的逢星期四、五晚，主持12集回歸系列節目《香港25個第一》，見證香港多年來所締造的多個「第一」。Tony在節目中親身上陣，體驗多個難忘的拍攝過程。當中，Tony最難忘的是向90歲的胡楓（修哥）討教長壽秘訣，乘機追問修哥年輕時的戀愛史，更獲悉長壽原因之一可能是「戒色」。

洪永城透露在《香港25個第一》中，多個「香港第一」主題令他喜出望外，「好似IQ最高、最長壽，連燒味都係世界第一，相信我哋食叉燒嘅比例，應該都係全球第一。我學咗好多嘢，好似訪問咗修哥講最長壽，佢今年90歲，嚟緊又開演唱會，佢都畀咗好多意見我，例如行路、飲湯水同夠活躍，keep住約朋友食飯，咁先可以保持年輕。佢話呢兩年疫情好辛苦，無得出街好悶，所以先諗住搞演唱會。（修哥係你嘅參考對象？）我都想似修哥咁長命，又多朋友，又多契仔契女。我問佢後生時係咪好多女朋友，佢又話無。（即係要戒色？）我又無問佢係咪要戒色，但相信都係長壽原因之一，哈哈！」

90歲的胡楓精靈又有活力，令Tony羨慕不已。（IG圖片）

做替身一仆一碌

Tony登上天際100拍攝《香港25個第一》。

眾多「第一」中，包括不少揚威海外的獨有技術，例如搭棚技術、龍虎武師等，「喺其中一個環節，我會做一日搭棚師傅，搭咗個細細嘅棚，原來搭棚好有學問。我又跟武術指導林迪安學做替身，做咗一日龍虎武師；佢話『你做慣主角，有無諗過做替身被人打』，仲有拉威也嘅知識，當然我做到一仆一碌。」另外，Tony亦登上港珠澳大橋路面，了解大橋基建，「雖然拍攝當日曬傷咗，但都係一個難得嘅機會可以見識一下。」至於香港獨有的霓虹燈招牌風景，也是其中一項「第一」，Tony把握機會向師傅學習製作招牌。他說︰「上咗一堂屈光管，淨係個『一』字都屈咗一日，希望將來有機會再上堂，整塊『老婆我愛你』放喺屋企。」

離港三個月心繫愛女

Tony欣賞香港的行山徑及戶外景色，令世界各地旅客趨之若鶩。

Tony身為旅遊達人，雖然疫情令他脫了節，但他指香港行山徑也是第一，「喺咁細嘅城市入面，我哋有咁多條行山徑同戶外景色，好多世界各地嘅人都專程嚟香港行山。」節目播出之時，Tony已飛到內地準備開拍新劇《香港人在北京》，預計逗留三個月。為了應付21日隔離，他準備最愛的電影、書籍及健身器材，希望隔離完後變得更fit。可擔心離港太久，女兒Amber會不認得他？他笑說︰「驚㗎，惟有視像同佢傾偈囉，我反而驚我媽咪同外母會縱壞個女。」

目前身在內地準備開工的Tony，最擔心囡囡Amber三個月後認不出他。（IG圖片）