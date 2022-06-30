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30/06/2022

MC HotDog新歌抽水惹禍 鄧紫棋Baby粉絲齊轟侮辱女性

#MC HotDog #鄧紫棋 #楊穎
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　　【晴報專訊】台灣饒舌歌手MC HotDog日前推出親自填詞的新歌《Ladyboy》，不過歌詞疑似大玩諧音，他先以「凳子騎」語帶雙關影射鄧紫棋（G.E.M.）；又直接將Angelababy（楊穎）的名字直接寫進歌詞，但夾雜負面詞語。Baby助手忍不住出po維護老闆，兩位女星的粉絲亦在網上炮轟MC HotDog侮辱女性兼無文化。

 

 

　　MC HotDog近年為內地真人騷《中國有嘻哈》及《中國新說唱》任明星製作人，去年又出戰《披荊斬棘的哥哥》，在內地有一定人氣。近日他推出新曲《Ladyboy》，講述男主角愛上如好兄弟般的女性好友，不過歌詞踩界又惹火，例如「妳還沒整形前，我就認識妳」、「小心我把妳當成凳子騎」、「那個差不多的姑娘會不會正是妳」等，當中「凳子騎」疑似鄧紫棋的國語諧音，同時語帶相關；而G.E.M.亦曾推出歌曲《差不多姑娘》，向MC HotDog的舊歌《差不多先生》致敬。

 

MC HotDog近日由導師變參賽者，出戰真人騷《中國說唱巔峰對決》。（資料圖片）

 

Baby助手出招反擊

 

Baby正於新疆為《奔跑吧》第10季開工，前晚分享靚相。（微博截圖）

G.E.M.曾被MC HotDog批評不懂得rap。（資料圖片）

 

　　此外，歌詞中「妳是我的Angelababy，還是卑鄙」疑似寸爆Baby，惹來網友熱議。Baby助手昨日在微博出po反擊︰「不好意思，不是你的Angelababy。」助手還配上了「姐不吃你這套」的貼圖，為老闆發聲。至於Baby及G.E.M.的粉絲亦十分生氣，紛紛到MC HotDog的微博留言鬧爆，狠批他無文化，只懂寫出侮辱女性的歌詞，並要求他道歉。但有網民指MC HotDog不少舊作亦曾提及圈中人，例如06年歌曲《我愛台妹》便提到台灣女星林志玲及侯佩岑。

 

轉載自: 晴報

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