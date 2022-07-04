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04/07/2022

導演羅啟銳離世終年69歲 成龍︰有些事，一輩子都會記得

#羅啟銳 #離世
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　　【晴報專訊】香港著名導演及編劇羅啟銳（Alex）昨日傳出死訊，香港電影導演會發公告，證實羅啟銳於前晚逝世，終年69歲。有傳他因突發性心臟病而離世，但羅啟銳的伴侶張婉婷（Mabel）至截稿前未有回覆。不少圈中人對羅啟銳的離開感到惋惜，當中曾與他合作的鍾楚紅、成龍和吳君如等，均留言向這位名導演悼念。

 

羅啟銳（資料圖片（1953－2022））

 

　　羅啟銳離世的消息，由他的母校拔萃男書院的舊生圈子傳出，亦有牧師在社交平台交代死訊。有指羅啟銳前日在家中心臟不適，但不幸於送院途中離世，臨終前伴侶張婉婷一直陪伴在側。

 

鍾楚紅有幸參演《秋天的童話》

 

　　羅啟銳與張婉婷是少數的「夫妻檔」導演組合，故被稱為「雌雄大導」，兩人共同製作多部經典電影，如《秋天的童話》、《七小福》及《歲月神偷》等。羅啟銳更憑《秋》片及《歲》片兩度成為金像獎最佳編劇，而《歲》片更勇奪柏林影展的水晶熊獎，是首部港產片奪得此獎。

 

鍾楚紅對羅啟銳的離世大感惋惜，希望他一路走好。（資料圖片）

鍾楚紅和周潤發主演的《秋天的童話》是膾炙人口的經典愛情片。（微博圖片）

 

　　鍾楚紅昨日發文悼念舊戰友︰「《秋天的童話》係我收過少數完整的劇本之一，當日讀著笑了又哭，哭完又笑，有幸能參與其中。憶起當日在紐約街頭拍攝時，你永遠的笑臉，君子、謙遜的態度，我不會忘記。」吳君如則表示︰「好傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍《歲月神偷》時真係感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對，今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。」

 

羅啟銳（右）與張婉婷（右二）炮製出經典電影《歲月神偷》。（資料圖片）

 

成龍心存感激

 

成龍昨日上載與羅啟銳的舊照，悼念故友。（微博圖片）

 

　　至於成龍在微博留言︰「羅啟銳導演是非常有才華的創作者，編劇和導演能力都是一流的，他導演或編劇的經典作品《秋天的童話》、《七小福》、《歲月神偷》等，影迷們早已耳熟能詳…剛剛驚聞羅導演離開的噩耗，心中無法平靜，望婉婷導演節哀…一次又一次的告別，會更加提醒我們不要忘記曾經的情誼，『有些事，一輩子都會記得的。』」

 

轉載自: 晴報

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