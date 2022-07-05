預告牛一正日排舞度過 盧瀚霆快閃教主碼頭冧神徒

【晴報專訊】男團MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）後天27歲生日，一眾「神徒（Anson Lo粉絲）」舉行連串慶祝活動，如請市民免費搭天星小輪、將尖沙咀碼頭炮製成「教主碼頭」等；昨早Anson Lo特地到碼頭打卡回饋神徒。另外，Anson Lo接受前無綫花旦兼神徒林穎嫺越洋訪問，透露生日正日將在排舞室度過，並已收到隊友所送的生日禮物。

神徒為盧瀚霆舉行的慶生應援活動一浪接一浪，包括後日免費請市民乘坐天星小輪來往尖沙咀至中環、長者免費坐九巴及朗豪坊展覽等；粉絲更包下尖沙咀天星碼頭附近的超巨型戶外座地LED廣告屏，全天候播放3D應援片段，相當厲害。前晚，Anson Lo新歌《King Kong》點擊率破600萬，他在社交網送上自畫的尖沙咀碼頭打卡圖，寫道︰「模擬大家在尖沙咀海傍大電視打卡的情況。」他昨早十時多親臨「教主碼頭」，在自己的生日應援巨型屏幕下大擺心心甫士；他又走到天星小輪碼頭的樓梯上留影，逗留十多分鐘才離去，令現場神徒超級興奮。

教主在應援廣告屏下拍照，心情大靚。(網上圖片)

教主戴漁夫帽配運動服現身，大擺心心甫士。(網上圖片)

一向貪靚的教主大派粉絲福利，以證件相形式擺出不同表情。（IG圖片）

盼MIRROR美國開騷

教主與林穎嫺母女越洋暢談生日願望。（網上截圖）

移居美國洛杉磯多年的前港姐林穎嫺，昨日凌晨代表「Anson Lo美國國際後援會」越洋訪問偶像，林穎嫺女兒Michelle亦有出鏡。問到何時到訪美國，Anson Lo說：「由《全民造星》開始，見到兄弟去美國我都開心，自己未去過都想去…如果有機會開世界巡迴演唱會，一定有美國份，希望見到大家。」林穎嫺笑言若Anson Lo訪美，囡囡可充當導遊，帶偶像吃喝玩樂。

教主與林穎嫺母女越洋暢談生日願望。（網上截圖）

姜濤演外賣仔回到過去

姜濤笑言現實中同樣做過外賣仔，所以拍戲時表現自然。

呂爵安前晚與吳君如到又一城為《闔家辣》謝票。

至於生日願望，Anson Lo說︰「第一係身體健康，踏入2022年，休息時間愈來愈少…第二個願望，係希望每位神徒繼續陪我行呢條路，無論任何地方嘅每一位神徒，一個都不能少。（生日正日點過？）暫時睇時間表，正日都係為演唱會排舞度過，嚟緊會有MIRROR新團歌面世，大家可以期待。」提到生日禮物，他笑言家人未有表示，反而有MIRROR兄弟提早送上時尚用品。訪問尾聲，Anson Lo更應林穎嫺要求，在鏡頭前大送飛吻，冧爆美國神徒。另外，Anson Lo隊友姜濤、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）分別有戲上，姜濤及Jer主演的《阿媽有咗第二個》於下月11日上映，飾演外賣仔變明星的姜濤，表示角色跟自身經歷相似，有回到過去的感覺。而Edan前晚突擊戲院為《闔家辣》優先場謝票：「我好緊張，因為係處男作。呢幾日大家睇完同我講OK…我認為有句好中肯，佢哋話『連我前夫都話好睇』，咁應該係真。」