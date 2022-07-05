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05/07/2022

《一線搜查》硬撼《東張西望》 宋熙年︰有比較係好

#宋熙年 #一線搜查 #東張西望
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　　【晴報專訊】宋熙年（Sarah）昨日出席香港開電視全新節目《一線搜查》記者會，與其餘六位主持一同會見傳媒。對於今次全女班主持將力撼無綫的《東張西望》，Sarah形容今次過檔是天時地利人和，明白觀眾或會比較兩個節目，但她希望電視台節目能夠百花齊放，推動大家互相進步。

 

昨日是Sarah第一日開廠，她自言對所有事物都感到新鮮。

 

　　《一線搜查》是全方位搜查香港社區及時事資訊的節目，報道方式與無綫的《東張西望》甚為相似，並由宋熙年、林希靈、黃愷怡及丘靜雯等組成的「七美女主播」擔任主持。眾人昨日齊齊現身記者會，其中19年離開舊東家無綫的Sarah，直言相隔近三年再做主持大感緊張，但不擔心觀眾會將新節目與《東張》比較。她說︰「每個電視台都有唔同嘅時事節目，好希望香港電視台可以百花齊放，做啲好嘅節目，推動大家質素更加好，所以有比較都好嘅；畀到壓力大家，希望我哋所有節目都可以做得好。」

 

有「香港最美主播」之稱的丘靜雯加盟節目，甚有新鮮感。

 

自己襯衫具挑戰性

 

　　Sarah、林希靈及黃愷怡曾是《東張》主持，她們過檔《一》被指是倒戈？Sarah並不認同︰「今次合作係天時地利人和，如果早兩個月，我都未必得，因為我老公（陳智燊）飛咗英國兩個月，到八月尾我全家又會飛澳洲探屋企人一個月，呢個旅行計劃咗好耐，假如延遲幾個禮拜先開工，我都未必配合到…若果今次節目火花好好，都好希望長期合作。」

 

　　Sarah指新節目可以挑戰自己，鞭策自己更進步，亦非常滿意酬勞。她又表示會自己襯衫出鏡，甚具挑戰性，「我會自己襯衫，由頭襯到落腳，呢個都算係挑戰，畀觀眾睇到唔同造型嘅自己。雖然花費多咗，但我覺得OK！」

 

轉載自: 晴報

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