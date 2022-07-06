承諾新劇收視好送驚喜 呂爵安推舉邱士縉著泳褲慶祝

【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley），昨日與魏浚笙（Jeffrey）及袁澧林宣傳ViuTV新劇《I SWIM》。Edan與Stanley不擅游泳，事前特別上堂學游水，而Alton則是他們當中的「蛙王」。Alton自信說：「我以為今日（昨日）著泳褲、泳帽宣傳呀！」若收視好會否穿泳褲示人？Edan說：「Stanley話會！不過成套劇特別好睇嘅一定係George（歐鎮灝）。」提到MIRROR演唱會，Edan說：「得番20日，情況唔太樂觀，前晚先第一次齊人排舞。」

（左起）Alton、Edan及Stanley為角色瘋狂操肌。

同場的Jeffrey隔離完畢正式復工，他透露當時不幸確診新冠，幸好已康復。Jeffrey與袁澧林在劇中有感情線，袁澧林激讚拍檔：「應該好多人羨慕我同咁多男仔一齊拍，我覺得咁多個之中，最好身材一定係Jeffrey！」

袁澧林大讚Jeffrey身材好。