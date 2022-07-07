鼓勵後輩盡快開紅館騷 張敬軒夾萬攞名錶贈馮允謙

【晴報專訊】馮允謙（Jay）一連四場九展個唱前晚圓滿落幕，Jay邀得張敬軒（軒仔）任尾場嘉賓。誰知軒仔竟在台上割愛，即場除下珍藏多年的IWC名錶送給Jay，令全場譁然。軒仔寄語後輩：「珍惜時間，把握機會，紅館見你！」令Jay驚喜又感動。

上月，馮允謙曾擔任張敬軒的紅館個唱嘉賓，當時Jay送上兩張親手繪畫的九展個唱門票。軒仔前晚投桃報李，為Jay的尾場個唱任嘉賓，二人合唱歌曲《愛斯基摩人之吻》。軒仔在台上表示準備了禮物：「今朝（前日）起身特登開夾萬攞出嚟，呢份禮物好有意思。」說罷，他除下手上名錶，幫Jay戴上：「我08年首次踏足紅館開三場騷，當時係人生第一次收到咁大份收入，所以買咗隻好出名嘅手錶送畀自己，我決定今晚（前晚）送畀你！」

軒仔送上名錶給Jay，更親自為對方戴上，果然是好哥哥。

軒仔送上名錶給Jay，更親自為對方戴上，果然是好哥哥。

Jay回禮鬧笑話

軒仔笑言絕非植入式廣告︰「呢隻IWC錶款已經過咗季、斷咗貨，我戴住佢綵排過好多次紅館演唱會，好長時間係我人生中最貴嘅錶！已經幫你（Jay）上晒鏈同抹咗油，較好晒時間。」軒仔語重心長寄語Jay︰「希望藉住呢隻錶話你知，我哋呢行好現實，長江後浪推前浪，珍惜時間，把握機會，我喺紅館見你！」Jay感動得攬實軒仔說︰「我一定會加油！」

軒仔在台下化身小粉絲舉牌支持，令Jay深受感動。

Jay不忘禮尚往來，送上一個金色球體︰「好似一粒栗子，好得意，搖下有聲，佢有個啷啷！」軒仔聞「啷」色變，即講有味笑話，令全場爆笑；他又忍不住取笑在外國長大的Jay：「你自己中文唔好，做乜搞呢啲gag呢？」Jay完騷後受訪，坦言軒仔送錶令他十分驚訝︰「佢好錫我，一直好似大哥哥咁照顧我，唔知點報答佢！」他表示會將名錶放入夾萬︰「如果上紅館我一定戴！公司有計劃幫我入紙，希望快啲有結果。」

Jay收到貴重禮物大感驚喜，表示要好好珍藏。

Jay一連四場個唱叫好叫座，令他對進軍紅館舞台信心大增。

軒仔心痛後輩

釗峰與軒仔昨日凌晨突發開直播，齊齊向Jay送上鼓勵說話。（IG截圖）

另外，軒仔昨日凌晨與C AllStar成員梁釗峰齊齊開IG直播，原來釗峰前晚也是Jay個唱的座上客，直播甫開始，軒仔取笑釗峰睇完演唱會心心眼，釗峰即說︰「不嬲心心眼啦，Jay Fung喎，你無心心眼？」軒仔回應︰「我呀，要拖地呀！」軒仔又大談舊事︰「我好心痛呢個人（Jay），因為合約問題浪費咗幾年，我都好想幫呢個人，佢應該要發光發熱。」