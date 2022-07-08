讚亡夫廖啟智積極抗癌 陳敏兒︰佢想睇到兩個仔結婚

【晴報專訊】廖啟智（智叔）去年三月因胃癌病逝，終年67歲。ViuTV訪談節目《21克公寓》邀請智叔遺孀陳敏兒及次子廖文信任嘉賓，大談智叔去年得悉患上惡疾，由大受打擊到樂觀面對的心路歷程。敏兒說︰「醫生通知佢得番一個月命，佢都積極抗癌，話要睇到兩個仔嘅婚禮！」

《21克公寓》今晚播出最後一集，陳敏兒與二仔廖文信擔任嘉賓，今次亦是自智叔離世後，敏兒首度公開接受訪問，她談到智叔得悉患癌及治療的經過時，連主持阮小儀及陳健安（On仔）也不禁感動落淚。敏兒坦言，因毫無心理準備，所以得悉智叔患胃癌時，大家都受到極大衝擊。她指智叔平日每天跑山，生活健康，只因腸胃不適到醫院檢查，但驚悉患上絕症：「醫生當日即刻通知係胃癌，擴散咗去個肝度，佢（智叔）得番一個月時間。點想像到三個禮拜前一個咁健康嘅人去跑蚺蛇尖（山徑），三個禮拜後就同我講佢得番一個月命？」

陳敏兒指智叔生前注重形象，患病時謝絕朋友到醫院探訪。

廖文信（左二）陪伴母親受訪，十分孝順。

讚囝囝孝順溫柔

智叔與陳敏兒是圈中模範夫妻。（資料圖片）

敏兒表示，智叔從沒想過自己這麼快便將會離開，一度無法接受；但隨後智叔心情平復過來，選擇樂觀抗癌，更笑言想看到兩個兒子將來的婚禮。敏兒又透露，智叔臨終前要求一家人寫信，寫下一些肯定他的說話。至於智叔二仔文信，亦分享爸爸在病房時，特別叮囑他跟哥哥文哲，一定要代為好好照顧媽媽；兩兄弟亦學會承擔責任，好好保護家人。敏兒特別稱讚文信孝順又溫柔，因兒子的改變，令她感到十分幸福。

廖文信為網上頻道小薯茄成員，不時與女友Natalie放閃。（資料圖片）