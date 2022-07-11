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11/07/2022

父親湯鎮宗勸早日離巢 湯洛雯︰TVB畀好多機會我

#湯洛雯 #湯鎮宗
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　　【晴報專訊】星二代湯洛雯（靚湯）入行10年，父親湯鎮宗早前接受內地傳媒訪問，指愛女若「老待在一個地方進步空間小」，似勸女兒早日離巢。昨日靚湯回應本報，表示仍有合約在身︰「公司一直都畀好多機會我，喺TVB都試到唔同工作㗎嘛。」

 

靚湯在《雙生陌生人》擔正女主角，可惜劇集收視不濟。（網上截圖）

 

　　湯洛雯父親湯鎮宗畢業於藝訓班，曾是80年代電視圈小生；靚湯選美入行後繼承父親衣缽，近年成為無綫力捧花旦之一，先後在《丫鬟大聯盟》、《雙生陌生人》及《OPM》等劇集任女主角。近日湯鎮宗接受內地傳媒訪問，坦言想女兒更進取，拍多一點戲。曾在內地娛樂圈打滾多年的他，以過來人身份建議女兒離開舒適圈︰「演員老待在一個地方，進步空間會比較小。」他認為面對新環境、新對手，才能激發個人潛能，似暗示靚湯離巢，事業才會有突破。另外，他又曾擔心靚湯捱不住日夜癲倒的拍劇生活，但見乖女通宵開工仍能堅持，從此不再反對：「這說明她對這份工作有熱愛。」

 

靚湯14年參加內地節目《我不是明星5》，湯鎮宗現身為乖女助陣。（網上截圖）

湯鎮宗對靚湯的事業非常著緊。（資料圖片）

 

馬國明全力支持女友

 

　　對於父親一番肺腑之言，靚湯昨日回應本報︰「其實佢無話要我離開，只係想我周圍試下唔同嘅嘢，就算喺無綫，都可以試到唔同嘅工作㗎嘛。（合約期還長？）暫時都仲有約喺公司，未需要諗太多住。（希望無綫給予內地工作機會，或嘗試不同崗位？）其實我好隨緣，而且好多謝公司一直都畀好多機會我拍劇、拍綜藝節目，其他工作就隨緣啦，因為我相信如果適合我嘅，公司都會有佢嘅安排。」至於靚湯男友馬國明拒絕多加意見，只回應︰「我當然支持佢（靚湯）嘅想法啦！」

馬明（右）與靚湯早前出席飯局時甜蜜手拖手，二人婚期再成網民焦點。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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